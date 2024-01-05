عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة حلوان في أسبوع.. توقيع بروتوكولي تعاون وتنظيم مؤتمر علمي الشهر المقبل

رئيس جامعة حلوان
رئيس جامعة حلوان

شهدت جامعة حلوان خلال الأسبوع الماضي العديد من الأحداث والفعاليات، حيث عقد مجلس الجامعة اجتماعه الدوري برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، وفي مستهل الاجتماع، هنأ مجلس الجامعة الرئيس السيسي بمناسبة فوزه بفترة رئاسية جديدة، كما قدم المجلس التهنئة بالعام الميلادى الجديد 2024، داعين المولى عز وجل أن يوفق الرئيس السيسي ويحقق الخير والاستقرار لمصر.

شهد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان افتتاح معرض "جائزة نوار للرسم"، وذلك في ختام الدورة الخامسة لمسابقة جائزة نوار للرسم بكلية الفنون الجميلة تحت شعار "القاهرة ذاكرة المكان".

وفى إطار حرص الجامعة بتعزيز التعاون والشراكة مع المؤسسات المختلفة، وقع الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان بروتوكول تعاون مع النيابة الإدارية ويمثلها المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الادارية، وذلك في إطار تعزيز التعاون في مجال تبادل الخبرات العلمية والعملية، ودعم الأنشطة البحثية، والبحث العلمي.

كما وقع الدكتور السيد قنديل رئيس  جامعة حلوان بروتوكول تعاون مع المؤسسة الصديقية للخدمات الثقافية والاجتماعية برئاسة  الدكتور على جمعة رئيس مجلس أمناء المؤسسة الصديقية ، وذلك في إطار استراتيجية التنمية المستدامة ٢٠٣٠ والتى بمثابة المظلة التى تندرج في إطارها خطط وبرامج العمل التنموي خلال الفترة الحالية .

وأفاد الدكتور السيد قنديل، بأن الجامعة انتهت من الاستعدادات وأعمال الامتحانات، وإعلان الجداول في الكليات وتجهيز اللجان، وتأمينها لضمان أداء الطلاب للامتحانات وتوفير مناخ ملائم لجميع الطلاب، حيث تم التنسيق الكامل بين عمداء الكليات والوكلاء وإدارة الجامعة لتوفير جميع الإمكانيات المادية والبشرية لضمان توفير أقصى وسائل المساعدة لإتمام أعمال الامتحانات في جو هادئ للطلاب .

كما تنظم كلية التربية جامعة حلوان المؤتمر العلمي الـ 21 والدولي الـ 4 وذلك تحت عنوان : تحولات التعليم وإعداد المعلم فى ظل الأزمات العالمية والتغيرات المناخية، خلال الفترة من الفترة 21 إلى 22 فبراير 2024 .

ونظمت وكالة خدمة المجتمع بكلية التربية الفنية بجامعة حلوان، ورشة عمل تدريبية في مجال التوظيفات النسجية، بالتعاون مع مؤسسة يونيفاي لذوي الهمم، وتهدف الورشة إلى تدريب الطلاب على مهارات صناعة التوظيفات النسجية وتطبيقاتها المختلفة، بما يسهم في تنمية مواهبهم وقدراتهم الإبداعية والفنية في هذا المجال.

وشارك كوادر من جامعة حلوان من أعضاء هيئة التدريس و العاملين بالبرنامج التدريبي الحوكمة الرقمية للقيادات والعاملين والمتعاملين مع وحدات نظم المعلومات والتحول الرقمي بالوزارات والمحافظات والهيئات العامة، والذى عقد بمقر الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد بالتعاون بين هيئة الرقابة الإدارية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .

وأعلن الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان ورئيس مجلس إدارة النادي عن جاهزية منشآت نادى جامعة حلوان تمهيدا للافتتاح  الرسمي له يوم الثلاثاء الموافق ٩ يناير ٢٠٢٤ برعاية وحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، ولفيف من بعض الشخصيات العامة من رؤساء الاتحادات والأندية الرياضية.


 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا الآن| سعر الدولار مقابل الجنيه بعد تصريحات صندوق النقد الدولي

400 جنيه|تحرك عاجل في سعر الذهب بمحال الصاغة.. وعيار 21 الآن مفاجأة

مفاجأة غير سعيدة تنتظر آيتن عامر بعد تعديها علي زوجها

رضا عبدالعال يفتح النار على جمهور الأهلي | أنا مش محايد

أكشن في الكمين.. سر الغرفة السرية و100 مليون جنيه مع عصابة المليونيرات بحدائق أكتوبر

مي عمر بجيبة مثيرة للجدل في دبي.. شاهد

نجم الأهلي يفجر مفاجأة: مستعد ألعب للزمالك

العلاقة المحرمة والفضيحة.. طبيب ينتهك جسد الفتيات في أوسيم..فيديو

ترشيحاتنا

بعد صلاح .. ليفربول يفقد نجمًا جديدًا قبل مواجهة آرسنال

صواريخ المقاومة توقع خسائر في سديروت.. وإطلاق صافرات الإنذار بـ عسقلان

نشرة الحوادث| كواليس مطاردة عصابة المليونيرات.. ولحظات الرعب في جريمة الكبابجي الشهير

هيونداي I10 موديل 2013 .. بأفضل سعر للمستعمل

الأعلى للإعلام يستدعي موقع "ذات مصر" لنشر أخبار كاذبة

عروض خليجية مغرية تهدد استمرار نجم هجوم الأهلي مع الفريق.. تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة| ميرهان حسين بإطلالات ملفتة وجريئة في صيف 2023.. خبيرة تكشف مفاجآت عن توقعات الأبراج 2024

ملابس جريئة.. زوجة ماجد المصرى تخطف الأنظار من إيطاليا.. شاهد

من غير فلوس كتير.. 5 علاجات منزلية بسيطة للتخلص من قشرة الرأس

صحية ونفسية.. 11 سببا وراء ضعف التبويض وتأخر الحمل عند بعض النساء

فيديو

بطلت استعين بأطباء.. خالد الصاوي يكشف كواليس فيلم ليه تعيشها لوحدك| خاص

حقيقة تأجيل امتحانات نصف العام.. فيروس منتشر بالمدارس وأعراضه غريبة.. تفاصيل

الأرصاد تحذر من هذه الظاهرة الجوية.. تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة اليوم

شتمتني.. الخلافات بين طليق آيتن عامر ووالدتها تصل إلى قسم الشرطة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: بيت لحم الحزينة

شريف عابدين

شريف عابدين يكتب: الضيوف !

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

اﻟﻤﺰﻳﺪ