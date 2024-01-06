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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط مهنئا الأقباط بعيد الميلاد: ستظل مصر قوية بفضل عمق العلاقة بين أبنائها

اللواء عصام سعد محافظ
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط

بعث اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد الميلاد المجيد ،أعرب خلالها عن خالص تهانيه بهذه المناسبة السعيدة ، وأن يعيدها على قداسته وعلى الشعب المصري العظيم بمزيد من التقدم والازدهار ، داعيًا الله أن تظل راية مصر عالية خفاقة في ظل القيادة الرشيدة لـ الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وان يحفظ الله مصرنا الغالية جيشاً وشعباً وقيادة .


كما بعث محافظ أسيوط ، برقيات تهنئة مماثلة لكل من الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية والسفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج ، واللواء أركان حرب محب حبشي مساعد وزير الدفاع ، واللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، وجميع أساقفة ورؤساء الطوائف والإيبارشيات والقيادات الكنسية بأسيوط وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ ، هنأهم فيها بعيد الميلاد المجيد متمنيًا أن يعيد الله هذه المناسبة عليهم وعلى الشعب المصري بكل الخير والمحبة والسلام.

محافظ أسيوط يزور إيبارشية الأقباط الأرثوذكس بأسيوط الجديدة للتهنئة بعيد الميلاد

تماسك مكونات المجتمع.. محافظ أسيوط يزور إيبارشية الدير المحرق للتهنئة بعيد الميلاد


كما تقدم اللواء عصام سعد بالتهنئة لجميع الأخوة الأقباط بأسيوط بمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد ، وزار الكنائس والايبارشيات والاديرة لتهنئة مختلف الطوائفق بالمحافظة بالعيد ،أملا من الله سبحانه وتعالى أن يجعله عيدًا سعيدًا على الجميع ، وأن يحفظ مصر ويرعي شعبها ويقي جميع شعوب العالم من كل مكروه وسوء ، وأن يسود مصرنا الغالية الخير والرخاء والسلام وأن تحيا مصر دائمآ بأبنائها وشعبها عظيمة ومستقرة ومتقدمة ، مؤكدًا على قوة وعمق العلاقات بين أبناء الشعب المصرى مسلمين وأقباط وهذا ما شهدته مصر على مر العصور.

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