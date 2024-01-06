سؤال لـ محمد شريف: ممكن تروح الزمالك؟.. إجابة غير متوقعة من اللاعب

كشف محمد شريف مهاجم الأهلي السابق، مفاجأة عن مفاوضات الزمالك معه بعد الانتقال للدوري السعودي.

وقال شريف خلال حواره بقناة ام بي سي مصر،:" لم يتواصل أحد من نادي الزمالك معي للإنتقال له خلال الانتقالات الشتوية علاقتي بالمسئولين جيدة واحترام تعاقدي مع أي نادي أتواجد فيه.

وأضاف شريف،:" في حالة عودتي للدوري المصري لن ألعب سوى للأهلي لأني صنعت انجازات جيدة داخل النادي، متابعا: " عاوز علاقتي تكون كويسه مع الجماهير ومش عاوز كلمه سيئة تقال ضدي".

كانت قد ترددت أخبار قوية عن مفاوضات الزمالك مع محمد شريف لتدعيم الخط الهجومي في القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الشتوية.