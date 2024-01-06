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رئيس التحرير
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برلمان

رئيس مجلس النواب يهنئ البابا تواضروس الثاني بعيد الميلاد

المستشار حنفي جبالي
المستشار حنفي جبالي - رئيس مجلس النواب

بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب برقية تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وجاء نص البرقية كالتالي:

صاحب الغبطة والقداسة/ البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، تحية إعزاز وتقدير لقيمتكم وقامتكم النبيلة.. وبعد،
يطيب لنا ونحن نحتفل بعيد الميلاد المجيد، ونستقبل سنة ميلادية جديدة أن نقدم إلى قداستكم، باسمي واسم أعضاء مجلس النواب، خالص التهاني القلبية والأمنيات الطيبة، بأن يديم الخالق العظيم على بلادنا نعمة المحبة والسلام.
وتابع رئيس مجلس النواب: "وإني لأغتنم هذه المناسبة لأعرب لقداستكم عن عظيم احترامي وتقديري لقامة مصرية وطنية مثلكم، تلقي ثقة ومحبة الشعب المصري؛ لمواقفكم المنحازة دائماً لصالح الدولة المصرية، وتعزيز وحدة النسيج الوطني الذي يعتبر من الثوابت المصرية الراسخة، ويجعل من بلادنا نموذجاً فريداً في التعايش والتسامح والتراحم".

واختتم المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب برقية التهنئة : "حفظ الله مصر منارة تهدى البشرية لقيم العدل والتسامح، وأعاد تلك الأيام المباركة علينا جميعا بالخير والبركة".
وكل عام وقداستكم بخير،

البابا تواضروس البابا تواضروس الثاني مجلس النواب عيد الميلاد حنفى جبالى

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