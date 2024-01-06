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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استعدادا لاحتفالات عيد الميلاد.. استمرار جهود رفع كفاءة الطرق المؤدية للكنائس بالجيزة

استعدادات الجيزة
استعدادات الجيزة لعيد الميلاد المجيد

أكد اللواء راشد، محافظ الجيزة، أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات الخدمية والأمنية، بالتزامن مع احتفالات عيد الميلاد المجيد، وتفعيل غرف العمليات الرئيسية والفرعية بالمراكز للمتابعة اللحظية وتلقي أي بلاغات أو شكاوى والتعامل الفوري معها. 

ووجه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن باستمرار تكثيف حملات رفع الإشغالات والسيارات المتهالكة والنظافة العامة بمحيط الكنائس وتحسين كفاءة الطرق والشوارع المحيطة والمؤدية إليها والحدائق العامة والمتنزهات.

وشدد محافظ الجيزة على التواجد الميداني على مدار اليوم والاستجابة السريعة لجميع البلاغات والشكاوى الواردة من المواطنين والتعامل معها.

كما كلف محافظ الجيزة بالتعاون مع مديرية التموين ومباحث التموين وتشديد الحملات التموينية والرقابية على الأسواق العامة والمحال والمطاعم والمنافذ السلعية لضبط الأسعار والتأكد من توافر جميع السلع وصلاحيتها. 

ووجه اللواء أحمد راشد، مديرية الشئون الصحية برفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات والوحدات الصحية بنطاق المحافظة، والتأكد من تواجد الأطقم الطبية وتمركز سيارات الإسعاف والحماية المدنية بمحيط الكنائس وأماكن التجمعات لتأمين الاحتفالات.

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