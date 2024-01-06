عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

هند البحرينية تكشف تفاصيل ألبومها الجديد مع روتانا

هند البحرينية
هند البحرينية

كشفت الفنانة هند البحرينية، عن تفاصيل أول أعمالها الفنية في عام 2024، وهو ألبومين غنائيين وذلك بعد تعاقد شركة روتانا للصوتيات والمرئيات معها مؤخرا. 

وكتبت هند البحرينية، عبر حسابها الرسمي على موقع اكس تويتر سابقا، أن ألبومها الأول الذي سيصدر في عام 2024 سيتكون من 15 أغنية، ثم يتبعه ألبوم أخر مكون من 12 أغنية. 

وانتهت هند البحرينية، من تصوير كليبين لها ضمن ألبومها الجديد، قامت بتصوير مشاهدها في صحراء العاصمة السعودية الرياض. 

 

عقد قران هند البحرينية

في شهر مارس 2023، أعلنت الفنانة هند البحرينية -عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر- عن عقد قرانها، ولم تكشف عن هوية الزوج، واكتفت بإعلان عقد القران فقط. 

 وكشفت تقارير إخبارية عربية، عربية أن زوج هند البحرينية، هو الممثل الكويتي فيصل دشتي، وانهالت التعليقات بالمباراة للعروسين. 

 

خطوبة هند البحرينية

قبل عامين، أثارت الفنانة هند البحرينية، حالة كبيرة من الجدل على السوشيال ميديا بعد ظهورها في صورة نشرتها عبر حسابها على انستجرام، ظهرت فيها تشير بيدها اليمنى وبها خاتم، ما فتح باب التساؤلات حول خطبتها.

وأكدت هند البحرينية، لبرنامج ET بالعربي، خبر الخطبة وأشارت إلى أن الحفل تم منذ فترة وأنها أجلت الإعلان عن الخبر وستكشف باقي تفاصيل الزفاف فيما بعد.

 

هند البحرينية 

هند البحرينية من مواليد 5 مايو عام 1979، وهي فنانة بحرينية لقبت بـ"فراشة الخليج" و"بيونسيه العرب"، ودرست إدارة الأعمال في الجامعة، إلا أنها تركتها وتعاقدت مع إحدى الشركات لإصدار ألبومها الأول "هنـد 2000"، بعـد أن اكتشفها الملحن الكويتي أنور عبد الله والملحن عارف الزياني، الذي أطلق عليها اسـم "هنـد" بدلًا من اسمها الحقيقي "سهير".

وتزوجت هند البحرينية عام 2002 من فهد أحمد، وأنجبت منه ابنها "عبدالله"، لكنهما انفصلا عام 2004، ومن ثم تزوجت في ديسمبر عام 2012 من اللبناني جورج نمر.

هند البحرينية الفنانة هند البحرينية أغاني هند البحرينية ألبوم هند البحرينية أعمال هند البحرينية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي ردا على محمد صلاح: إن شاء الله ترجعوا موفقين ومنصورين

بعد خروجه من حسابات كولر | نجم الأهلي يقرر فسخ عقده

نجم الأهلي يتمرد .. تعطل صفقة عمر كمال ويطلب فسخ تعاقده

زيادة راتب الموظفين.. مفاجأة بشأن الترقيات 2024 بقانون الخدمة المدنية

جمال شعبان: باسم يوسف أنقذ حياة عماد أديب في دبي| تفاصيل

فرج عامر يزف بشرى لجمهور الزمالك.. تفاصيل

مفاجأة | الزمالك يحصل على توقيع لاعب الأهلي السابق

تحركات جديدة في أسعار الذهب اليوم.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

موضوعات متعلقة

نجوى كرم تحيي حفلا غنائيا في قطر.. 1 فبراير

صوت الحب.. تكريم ماجد المهندس في حفل البرنس والعمالقة

في عيد ميلادها.. تعرف على صداقات جنات مهيد بالوسط الفني

أخبار الفن| عرض فيلم عصابة عظيمة.. ظهور عواطف حلمي بعد الاعتزال

في ذكراه.. قصة أغنية بيرم التونسي التي تصدت للانجليز

في ذكراه.. آخر كلمات أحمد الحجار قبل أيام من وفاته

في ذكراه.. سر رفض محمد الدفراوي زيارة الفنانين قبل وفاته

في ذكراه.. قصة وفاة ممدوح عبد العليم في الجيم

ترشيحاتنا

للمرة الثانية.. مد فترة تسجيل الاستمارة الإلكترونية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي

لعلاج الملل في العلاقة الزوجية.. نصائح من دار الإفتاء

بعد ساعات من طرح شهادات 27%| مفاجأة سارة في سعر الذهب والدولار

فلسطين تحذر من خطورة استمرار عدوان الاحتلال وزيادة المستوطنات بالضفة

دوام الأعياد بالخير والبركة| وزير الزراعة يهنئ البابا تواضروس الثاني بـ«الميلاد المجيد»

بسبب أزمة الطيار.. حقيقة القبض على محمد رمضان لتنفيذ قرار حبسه 


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث عندما ينخفض ​​مستوى المغنيسيوم في الجسم.. مفاجأة صادمة

تحمل اسم يوليوس قيصر.. قطعة من الحجارة القديمة تكشف تفاصيل معركة تاريخية

بالفرو.. ملك قورة تستعرض أناقتها في أمستردام| شاهد

لتجنب فساده.. 3 خطوات تساهم في حفظ البيض لفترة طويلة طازجا

فيديو

خبير يكشف آخر استعدادات إثيوبيا للتخزين الخامس| فيديو جراف

يسجل من المسافة صفر.. آخر تطورات ضم المهاجم الفلسطيني لـ الأهلي |فيديوجراف

مغارة علي بابا.. تفاصيل مثيرة في القبض على تجار عملة| فيديوجراف

40 شهابا كل ساعة.. ماذا حدث في مصر قبل الفجر؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الأهمية الغذائية والعلاجية للبن الجمال

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: بيت لحم الحزينة

شريف عابدين

شريف عابدين يكتب: الضيوف !

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

اﻟﻤﺰﻳﺪ