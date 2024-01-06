كوريا الشمالية تشن هجوما بالقرب من جزيرة متنازع عليها مع سول

قال الجيش الكوري الجنوبي إن الجيش الكوري الشمالي أطلق أكثر من 60 قذيفة مدفعية بالقرب من جزيرة يونبيونج اليوم السبت، بعد يوم من إجراء الجانبين تدريبات بالذخيرة الحية في نفس المنطقة، بالقرب من حدودهما البحرية المتنازع عليها.

وقالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية في بيان، إن "القوات الكورية الشمالية أطلقت نيران المدفعية بأكثر من 60 طلقة من المنطقة الشمالية الغربية لجزيرة يونبيونج اليوم بين حوالي الساعة 16:00 و17:00 (0700 إلى 0800 بتوقيت جرينتش)"، بحسب ما أورده موقع "إن كيه نيوز".

يذكر أن كوريا الشمالية أطلقت أمس الجمعة نحو 200 قذيفة مدفعية بالقرب من جزيرتين حدوديتين غربيتين لكوريا الجنوبية هما يونبيونج وباينغنيونج، مما دفع سكان الجزر إلى الاحتماء، ودفع الجيش الكوري الجنوبي إلى إجراء تدريبات بالذخيرة الحية ردا على ذلك.