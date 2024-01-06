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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ الجيزة يهنئ البابا تواضروس الثاني والأقباط بعيد الميلاد

محافظ الجيزة اللواء
محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد

بعث اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة برقية تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد الميلاد المجيد .

وجاء نص البرقية كالتالي: "يطيب لي بمناسبة عيد الميلاد المجيد  أن أبعث لقداستكم بخالص التهاني القلبية بهذه المناسبة العظيمة التي تجسد أجمل معاني المحبة والإخاء ، راجياً الله العلي القدير أن يوفقكم ويمتعكم بموفور الصحة والسعادة متمثلين دائما بالقيم السامية للتسامح والعطاء وأن يعم الخير والسلام ربوع مصر الغالية.

واختتم المحافظ برقيته بخالص التمنيات بدوام التوفيق ومواصلة الرسالة في خدمة أبناء الوطن من أجل رفعة مصرنا الحبيبة .

وتقدم محافظ الجيزة وكافة القيادات التنفيذية بالمحافظة بالتهنئة إلى الأخوة المسيحيين من مواطني المحافظة والشعب بأكمله، قائلا "يسعدني وبكل المحبة أن أتقدم بخالص التهاني وأطيب الأمنيات لجميع الأخوة والأخوات الأقباط بمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد أعاده الله عليكم وعلى شعب مصر العظيم بأسره بكل خير" .

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