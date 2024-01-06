نائب محافظ الجيزة يزور مطرانية الأقباط الأرثوذكس بطموه للتهنئة بعيد الميلاد المجيد

قام إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة، نيابة عن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بزيارة مطرانية طموه بمركز أبو النمرس، لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وكان في استقباله نيافة الانبا صموئيل أسقف طموه وتوابعها، والقمص كيرلس صبحي سكرتير عام المطرانية والقمص مرقس ناعومي وكيل المطرانية والقمص باسيليوس سمير سكرتير المجلس الإكليريكي.

ونقل نائب المحافظ تهنئة اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة للأنبا صموئيل بمناسبة عيد الميلاد المجيد، مؤكدا قوة الشعب المصري بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وقوة وعمق العلاقات بين أبناء الشعب المصري مسلمين وأقباط والذي يشهد عليه التاريخ المصري علي مختلف العصور، مشيرا إلى أن النسيج الوطني المتماسك هو الدعامة الأساسية لبناء الوطن وتنميته وأن مصر ستظل دائما هي بلد المحبة والأمان، داعيا المولى عز وجل أن يحفظ مصر شعبا وجيشا وشرطة وقيادة.

ومن جانبه أعرب نيافة الأنبا صموئيل عن امتنانه لزيارة نائب محافظ الجيزة ومرافقوه لمقر المطرانية لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد،ورافق نائب المحافظ خلال الزيارة حامد سلامة رئيس مركز أبو النمرس.

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