وزير التنمية المحلية يهنئ الأنبا باخوميوس مطران البحيرة بعيد الميلاد.. صور

حرص اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية خلال زيارته لمحافظة البحيرة اليوم السبت علي زيارة نيافة الانبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح وتوابعها والخمس مدن الغربية وذلك في مقر مطرانية البحيرة بمدينة دمنهور بحضور الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة .

وأعرب اللواء هشام آمنة عن تمنياته بأن يُعيد المولي عز وجل هذه المناسبة الغالية على جميع المواطنين الأقباط شركاء الوطن

بالصحة و العافية والتوفيق وأن يديم على مصرنا الحبيبة والشعب المصري العظيم الأمن والسلام والاستقرار ودوام المحبة و التعايش السلمي بين أبناء الوطن.

وأكد وزير التنمية المحلية أن التلاحم الفريد لأبناء الوطن سيظل صمام الأمان والركيزة الأساسية لترسيخ دعائم الرخاء والاستقرار في الدولة المصرية ، داعيًا الله أن يحفظ مصر شعبًا وأرضًا وقيادة تحت راية السلام والأمان والاستقرار ، في ظل قيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ومن جانبه توجّه الأنبا باخوميوس بالشكر لوزير التنمية المحلية على تهنئته بعيد الميلاد المجيد، معرباً عن تمنياته لكل العاملين بالوزارة والمحافظات بالتوفيق والسداد في مساعيهم للمشاركة في تعزيز مسيرة البناء والتنمية وترسيخ دعائم الجمهورية الجديدة، كما أعرب مطران البحيرة عن تمنياته أن يعيد هذه الأيام المباركة على شعب مصر بالمزيد من الإخاء والترابط وكذا تمنياته أن يظل الوطن رمزاً لمعاني وقيم المحبة والسلام.

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