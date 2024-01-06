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تعليم

خبير يكشف لـ"صدى البلد" الطرق الصحيحة لتعزيز التركيز والذاكرة خلال موسم الامتحانات

الطرق الصحيحة لتعزيز
الطرق الصحيحة لتعزيز التركيز والذاكرة خلال موسم الامتحانات

في فترة الامتحانات، يتجه الطلاب إلى السهر ليلاً، في إطار تكثيف ساعات المذاكرة والتحضير للامتحانات، ورغم أن هذا السلوك يبدو شائعًا، إلا أن الدكتورة سامية خضر، الخبيرة التربوية، أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، تحذر  من التأثيرات السلبية لهذه العادة على الصحة العامة والأداء الدراسي.

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تأثيرات السهر على النوم

وتؤكد أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، أن عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم يمكن أن يؤدي إلى فقدان التركيز وتشتت الانتباه، مما يؤثر سلبًا على قدرة الطلاب على استيعاب المواد وتذكرها خلال الامتحانات، وليس هذا فقط، بل يعتبر السهر ليلاً مصدرًا لتقليل نسبة الدوبامين في المخ، الأمر الذي يزيد من احتمالية تكرار الأخطاء وتقديم أداء دراسي دون الحد الأمثل.

التحذير من السهر الليلي

ووجهت الخبيرة التربوية، تحذيرا بشأن التساهل في عادة السهر خلال فترة الامتحانات، حيث يفضل تخصيص وقت كافٍ للراحة والنوم، موضحة أن تنظيم الجدول الزمني بشكل صحيح يساهم في تعزيز أداء الطلاب، حيث يتيح لهم الجمع بين الاستعداد الجيد للاختبارات وضمان فترات كافية من الراحة والنوم.

استراتيجيات لتحسين النوم

ولفتت أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، إلى أهمية اتباع استراتيجيات لتحسين جودة النوم، مثل تجنب المشروبات المحتوية على الكافيين في الساعات المتأخرة من اليوم، وضبط بيئة النوم لتكون هادئة ومريحة، وتجنب استخدام الهواتف الذكية قبل النوم.

التوازن بين المذاكرة والراحة

وطالبت الخبيرة التربوية، الطلاب بضرورة إيجاد التوازن بين المذاكرة والراحة، محذرة من أن السهر الليلي قد يؤدي إلى تأثيرات سلبية على الصحة العامة ويعرض الطلاب لمخاطر فقدان التركيز والإنتاجية.

وأشارت الدكتورة سامية خضر، إلى أن تأثير السهر ليلًا على الطلاب، يتمثل في:

فقدان التركيز، حيث يؤدي السهر ليلًا إلى قلة تركيز الطلاب، مما يجعل من الصعب عليهم فهم المعلومات وتذكرها.

تشتت الانتباه، حيث يؤدي السهر ليلًا أيضًا إلى تشتت انتباه الطلاب، مما يجعل من الصعب عليهم التركيز على المذاكرة.

انخفاض الأداء الدراسي، حيث يؤدي السهر ليلًا إلى انخفاض الأداء الدراسي للطلاب، حيث تقل قدرتهم على التعلم والفهم.

زيادة خطر الإصابة بالأمراض، حيث يؤدي السهر ليلًا أيضًا إلى زيادة خطر الإصابة بالأمراض، مثل السمنة وأمراض القلب والأوعية الدموية ومرض السكري.

ولفتت  أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، إلى أن هناك بعض النصائح للطلاب لتجنب السهر ليلًا، منها:

الالتزام بمواعيد النوم والاستيقاظ: يجب على الطلاب الالتزام بمواعيد النوم والاستيقاظ، حتى في فترة الامتحانات.

أخذ فترات راحة أثناء المذاكرة: يجب على الطلاب أخذ فترات راحة قصيرة أثناء المذاكرة، للسماح للدماغ بالراحة.

ممارسة الرياضة بانتظام: تساعد الرياضة على تحسين النوم، وبالتالي فهي مفيدة للطلاب في فترة الامتحانات.

طلب المساعدة من المعلمين أو المختصين في حالة الشعور بالضغط أو التوتر: يمكن للمعلمين أو المختصين تقديم الدعم للطلاب ومساعدة على التغلب على الضغوط الدراسية.

تناول الطعام الصحي: عدم تناول الوجبات السريعة، واستبدالها بالخضروات والفواكه.

التغذية الصحية اللازمة خلال فترة الامتحانات

وأوصت أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، الطلاب خلال فترة الامتحانات، باتباع التغذية الصحية اللازمة خلال فترة الامتحانات، لزيادة القدرة على التركيز والانتباه، ومنها:

- تناول المكسرات، مثل الكاجو وعين الجمل.

- تناول الأسماك الدهنية، مثل السلمون، لاحتوائها على أحماض أوميجا 3.

- تناول العصائر الطبيعية المركزة، لاحتوائها على السكريات، التي تمد الجسم بالطاقة اللازمة للتركيز والانتباه عند أداء الامتحانات.

الامتحانات المذاكرة التأثيرات السلبية الصحة العامة الأداء الدراسي Jobs Education

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