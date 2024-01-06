النيجر تعلن تأميم قطاع المياه وتنهي العقد مع شركة فرنسية

قررت الحكومة النيجرية تأميم تشغيل مياه الشرب، منهية عقدها مع شركة فيوليا الفرنسية وشركة استغلال مياه النيجر التابعة لها (SEEN).

ويأتي هذا القرار في أعقاب اعتماد مجلس الوزراء النيجري المؤقت لمشروع مرسوم يتعلق بوضع النظام الأساسي لشركة جديدة مملوكة للدولة تسمى La Nigérienne des Eaux.

وانتهى امتياز شركة Veolia في 31 ديسمبر وبعد أكثر من 22 عامًا من الشراكة، تتولى Nigérienne des Eaux الآن المسؤولية من شركة SEEN لضمان تشغيل وإنتاج وتوزيع مياه الشرب في المناطق الحضرية وشبه الحضرية في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا، بحسب ما أوردته وكالة سبوتنيك الروسية.

ولا يزال الحصول على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي منخفضاً للغاية في النيجر، مع وجود فوارق كبيرة بين المناطق الحضرية والريفية وبين المناطق يحصل 56% فقط من السكان على مصدر لمياه الشرب.