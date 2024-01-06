عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مقالات

إلهام أبو الفتح تكتب: مبارك شعبي مصر

صدى البلد

كل سنه ومصر كلها بألف خير 
اليوم نحتفل  بـعيد الميلاد المجيد،  اتمني أن يكون عيدا سعيدا على المصريين جميعا  مسيحيين ومسلمين وكل التهنئة للبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، التهنئة واجبة في يوم الميلاد المجيد كما قال فضيلة الإمام الأكبر الشيخ احمد الطيب الذي تمني أن يكون هذا العام عامًا سعيدًا على الناس أجمعين، مؤكدًا أن تبادل التَّهنئة والزيارات تعكس المحبَّة والمودة فيما بيننا، وتؤكِّد عمق العلاقات التي تجمع المصريين، مسلمين ومسيحيين، وتماسكهم في نسيجٍ وطنيٍّ موحدٍ.

 وفي هذا اليوم المجيد من أيام مصر أدعو الله بان يعم الخير والبركة والامن ربوع وطننا، وان يبارك الله شعبنا كما وعدنا وكما ظهر جليا فى يوم الجمعة 12 مارس عام 1976 حين وجد المصلون الكتاب المقدس مفتوحا على سفر أشعياء النبى «مبارك شعبى مصر» طافيا على سطح النيل المواجه لكنيسة السيدة العذراء مريم .حيث تتجاور كنائس ومساجد مصر القديمة، في مصر التى رضى الله تعالى عنها...بوجود الأنبياء والصالحين وآل البيت والقديسين. وأدعو الله أن ينجينا من الفتن ماخفي منها، وما ظهر وكشف عن شروره بعد ان حاول ضرب وحدتنا فى الداخل قبل عقد من الزمان وباءت محاولتهم بالفشل  امام فطرة الله التى فطر عليها المصريين من المودة والتراحم  والرحمة يعاود محور الشر هذه الايام اختبار صلابة انتماء اشقائنا فى فلسطين بأرضهم ويحاول تحويل غزة إلى ارض محروقة لإرغام اهلها على الهجرة إلى سيناء فانكشفت المؤامرة امام صمود فلسطينيي باسل واصطفاف وطني مصري  على قلب رجل ارادته من حديد!
أدعو الله فى هذه المناسبة السعيدة  أن يكون يوما ننشر الحب والسلام فيما بيننا،  وننبذ الشقاق والخلاف لتبقي مصر للمصريين بناءً حضاريًّا إنسانيًّا أساسه وعماده العدل وقوته المحبة بين أبناء  بلد التوحيد التي باركها ابو الأنبياء إبراهيم وولد وتربى بها كليم الله موسى ولجأت اليه مريم العذراء تبتغي الامان مع ولدها عيسى عليهما السلام 
يارب احفظ علينا وحدتنا وأعنا على التحلي والتمسك بمصريتنا المعجونة بالبر الذي أمرنا الله سبحانه وتعالي به، "لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين".
دعواتى الله أن يكون العام الجديد عامًا يبشر بطالع سعيد، يُجنب وطننا  ويلات الحروب والكراهية ويزيد فيه التوادُّ والتحابُّ والتلاحُم بين كلِّ أطيافِ الشعبِ المصرى، أن يشمل عالمنا بالسلام والمحبة والأخوة. وكل سنه والجميع بخير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي ردا على محمد صلاح: إن شاء الله ترجعوا موفقين ومنصورين

بعد خروجه من حسابات كولر | نجم الأهلي يقرر فسخ عقده

زيادة راتب الموظفين.. مفاجأة بشأن الترقيات 2024 بقانون الخدمة المدنية

نجم الأهلي يتمرد .. تعطل صفقة عمر كمال ويطلب فسخ تعاقده

جمال شعبان: باسم يوسف أنقذ حياة عماد أديب في دبي| تفاصيل

فرج عامر يزف بشرى لجمهور الزمالك.. تفاصيل

أنا اللي غلطان.. تصريح مفاجئ من نجم الأهلي عن مشادته مع طارق حامد

بعد ساعات من طرح شهادات 27%| مفاجأة سارة في سعر الذهب والدولار

موضوعات متعلقة

إلهام أبو الفتح تكتب: عام جديد سعيد يارب

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

إلهام أبو الفتح تكتب: موعدنا مع الرئيس غدا

إلهام أبو الفتح تكتب: اليوم.. الشعب يكتب تاريخا جديدا

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

إلهام أبو الفتح تكتب: رسائل الرئيس للعالم

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

إلهام أبو الفتح تكتب: قرار إنساني أؤيده بشدة

ترشيحاتنا

بلومبيرج تكشف عن سعي واشنطن لتوريط دول أخرى في حكم غزة

إمام عاشور سبب ورطة الأهلي في صفقة المهاجم الجديد.. تفاصيل

الأكثر شيوعًا بين الأطفال.. كل ما تريد معرفته عن مرض الربو

نصر الله لا يهددنا من فراغ.. صحيفة عبرية تكشف تقديرات الجيش الإسرائيلي لقدرات حزب الله العسكرية

مرسيدس CLA 180 موديل 2023 للبيع بحالة الزيرو .. اعرف سعرها

النائب مجاهد نصار الخضراوي على توفير منفذ لبيع السكر بأسعار مخفضة بميت نما


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة: تناول الكاكاو بكثرة يحميك من مرض قاتل

بسعر صادم.. اعرف ثمن بدلة هاندا أرتشيل السوداء

ارتداه كريستيانو رونالدو.. سعر جاكيت محمد رمضان في الرياض يتجاوز 80 ألف جنيه

برقم خرافي.. سعر فستان أسماء إبراهيم يثير الجدل

فيديو

اتحاد البنوك: التضخم سينخفض ونخسر من شهادة الـ27٪ وهذه حصيلتها حتى الآن

يتجاوز 3200 جنيه.. أسعار الذهب اليوم السبت في مصر

زينة صديقتي.. قرار جرئ من أسما إبراهيم حول استضافتها أحمد عز ببرنامجها

بسبب أزمة الطيار.. حقيقة القبض على محمد رمضان لتنفيذ قرار حبسه 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: فن النقد البناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبارك شعبي مصر

إبرهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: بهدوء حول بريكس.. مكاسب وأسئلة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: احتفالات العالم بالكريسماس قبل مائة عام

علاء حيدر

علاء حيدر يكتب: إسرائيل وتأليب غزة على حماس

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الأهمية الغذائية والعلاجية للبن الجمال

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: بيت لحم الحزينة

شريف عابدين

شريف عابدين يكتب: الضيوف !

اﻟﻤﺰﻳﺪ