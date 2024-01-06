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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن وثقافة

بالصور..شمس الكويتية تحيي احتفالات العام الجديد في مصر بحضور كامل العدد

صدى البلد

أحيت النجمة الكويتية شمس حفلا غنائيا مساء أمس الجمعة ضمن إحتفالات العام الجديد وذلك داخل أحد الفنادق النيلية بالقاهرة  بحضور كامل العدد من مختلف الجنسيات العربية وبخاصة أبناء الخليج .


حضرت شمس في كامل أناقتها وكان في استقبالها المنتج ومنظم الحفلات تامر عبد المنعم وبمجرد صعودها على خشبة المسرح اشتعلت وصلات الغناء والرقصات المتبادلة مع الجمهور علي مدى قرابة الساعتين قدمت خلالهما عدد كبير من أغانيها الشهيرة التى تألقت بها طوال مشوارها الفني.

وحرصت شمس على تقديم أغنيتها الجديدة المثيرة بعنوان “رجال ونص” كلمات حيدر الاسير ولحن وتوزيع  عمار عدنان  ومهندس صوت مصطفى رؤوف والتي لاقت استحسان الجمهور.

وكانت النجمة الكويتية شمس قد أحيت حفلاً غنائياً ضخماً ليلة رأس السنة في العاصمة العراقيه بغداد، وسط أجواء مليئة بالفرح والبهجة، قدمت خلاله باقة من أجمل أغانيها، والتي تفاعل معها الجمهور بحماس، خاصة وأن هذا الحفل جاء بعد النجاح الكبير الذي حققته أغانيها العراقية في السنوات الأخيرة، ومن بينها “تاتي” و”اطق إصبع” التي تصدرت المراتب الأولى بين الفنانات الأكثر استماعا من قبل الجمهور العراقي.

جدير بالذكر أن شمس أعلنت مؤخراً عن استعدادها لإطلاق عطر جديد تحت اسم "باي شمس" قريباً.

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