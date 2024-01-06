باسم يوسف أنقذ حياته.. كيف نجا عماد أديب من الموت؟.. فيديوجراف

كشف الإعلامي المصري عمرو أديب، عن تعرض شقيقه الإعلامي عماد الدين أديب لأزمة قلبية مفاجئة في دبي ليتدخل الإعلامي باسم يوسف ويجري الإسعافات الأولية له وينقذه.









وقال عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة “إم بي سي مصر”، مساء اليوم الجمعة، إن أخي عماد الدين أديب تعرض لأزمة قلبية، واتقفل شريان بنسبة 100% بشكل مفاجئ وغير متوقع، وأخي سقط وهو يتحدث في مؤتمر بالإمارات العربية المتحدة.





وأضاف الإعلامي عمرو أديب، أنه تم نقل شقيقه إلى المستشفى في أقل من 7 دقائق، وتم عمل اللازم، وعمل دعامة فتحت الشريان الذي أُغلق".

وعلق الدكتور جمال شعبان:"قام باسم يوسف الذي كان حاضرا في المؤتمر بإنعاش قلب عماد أيب BLS وتم نقله لعمل قسطرة وفتح الشريان التاجي الذي كان مسدودا بنسبة ١٠٠٪؜".



ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.