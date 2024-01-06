بتكلفة 1.375 مليار جنيه.. تفاصيل مشروع إنشاء مجمع المعامل المركزية للصحة بمدينة بدر

كشفت وزارة الصحة والسكان ، تفاصيل مشروع إنشاء مجمع المعامل المركزية بمدينة بدر، وذلك في إطار متابعة سير العمل بالمشروعات القومية في القطاع الصحي.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزارة شددت البدء في تنفيذ المشروع أكتوبر 2022، وبتكفلة إنشائية تتخطى 1.375 مليار جنيه.

وتابع «عبدالغفار» ، أن معدل التنفيذ بالمبنى الرئيسي للمشروع والمبان المحيطة، حيث يقع المشروع على مساحة 21 ألف متر مربع، ويضم 8 مبان، .

ولفت إلى أنه تم التوجيه بوضع خطة لتنظيم العمل المستقبلي بالمشروع إداريًا وفنيًا، كما وجه الوزير ببحث إمكانية تخصيص مبانِ سكنية للقوى البشرية التي ستعمل بذلك المشروع بالتعاون مع وزارة الإسكان.

وأضاف أن الوزارة شددت على مراجعة كافة أعمال الإنشاءات داخل الوحدات المعملية مع شركات التجهيزات الطبية التي تعمل بالمشروع للتأكد من مطابقة المواصفات والقياسات للتجهيزات الطبية، بالإضافة إلى الاستعانة بالأكواد العالمية في تسمية المعامل وبرنامجها الوظيفي.

وأضاف أن الوزارة شددت على الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لتنفيذ هذا الصرح الطبي الكبير، وكذلك الالتزام بكافة الرسومات وأكواد التشطيبات المعتمدة للمشروع.