عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

اقتصادية وجميلة .. طريقة عمل المكرونة بصلصة الباذنجان

المكرونة
المكرونة

تعد المكرونة بصلصة الباذنجان من الوصفات غير التقليدية التى يمكن تقديمها على السفرة المصرية لكسر الروتين التقليدي دون تحمل تكلفة عالية 

نعرض لكم طريقة عمل المكرونة بصلصة الباذنجان من خلال خطوات الشيف شربيني

طريقة تجميد البطاطس طوال السنة

بالصور..علامات تكشف الدجاج المسرطن.. وتقرير عالمى يرصد تفاصيل أمراض خطيرة لنفس الأنواع


مقادير المكرونة بصلصة الباذنجان
باذنجان 
زيت زيتون
ثوم 
بصل
طماطم 
صلصة طماطم 
ملح 
بقدونس 
ريحان
مكرونة 
فلفل 
مرقة

 

طريقة عمل المكرونة بصلصة الباذنجان
* اسلقي المكرونة في ماء مغلى به ملح حتى النضج ثم صفيها 
* قطعي الباذنجان مكعبات صغيرة وتبليها بالملح والدقيق واقليه فى طاسة بها زيت 
* افرمي البصل والثوم وحمريهم  فى زيت زيتون و مكعب مرقة اضيفي صلصة الطماطم
*  افرمي الريحان فى الكبة مع زيت زيتون وملح وفلفل أسود ثم افرمي الطماطم ثم ضعي كل مكونات الصلصة فى طاسة واحدة 
*  اضيفي المكرونة المسلوقة على صلصة الباذنجان وقلبيهم سويا ويزينوا ببالريحان وتقدم 

المكرونة الشيف شربينى السفرة المصرية الريحان طريقة عمل المكرونة مكرونة بصلصة الباذنجان مقادير المكرونة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطل صفقة عمر كمال| نجم الأهلي يتمرد ويطلب فسخ تعاقده رفضا للمبادلة

حكم قضائي صادم لـ مرتضى منصور.. تفاصيل

التصريح بدفن جثمان أمين الشرطة شهيد معاينة حادث سير في الشروق

أنا اللي غلطان.. تصريح مفاجئ من نجم الأهلي عن مشادته مع طارق حامد

الزمالك يقطع الطريق على الأهلي ويحسم صفقة الموسم

بعد خروجه من حسابات كولر | نجم الأهلي يقرر فسخ عقده

زيادة راتب الموظفين.. مفاجأة بشأن الترقيات 2024 بقانون الخدمة المدنية

الرئيس السيسي ردا على محمد صلاح: إن شاء الله ترجعوا موفقين ومنصورين

موضوعات متعلقة

تصفح الموبايل والكمبيوتر قبل النوم يعرضك للإصابة بأخطر الأمراض

ماذا يحدث للجسم عند تناول الفول يوميا

دراسة: تناول الكاكاو بكثرة يحميك من مرض قاتل

بعد ظهوره في المدارس.. حيل منزلية لعلاج الجديري المائي

طريقة عمل طاجن اللوبيا باللحمة المفرومة

تحذير .. تناول هذا الدواء لعلاج الجديري المائي يسبب مرضا خطيرا

طريقة عمل الملوخية الناشفة بعصير الطماطم

مش بس الصغيّرين الكبار كمان | مضاعفات غير مأمونة لـ الجديري المائي

ترشيحاتنا

محافظ شمال سيناء : وفرنا 504 وحدات سكنية للأسر الفلسطينية الموجودة بمصر

الخارجية الأمريكية: بلينكن بحث مع الرئيس التركي احتواء الصراع في غزة

السيسي يمازح كهربا.. وصلاح يهادي الرئيس ويبشر المصريين بفرحة قريبة|فيديو وصور

باحث سياسي: حكومة الحرب الإسرائيلية تريد الحرب حتى إشعار آخر

البابا تواضروس : الوضع في 2013 كان مؤلما ومتوترا | فيديو

أصاب مواطن وحطم 7سيارات.. شاهد عيان يكشف سبب انهيار سور وسط البلد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مع ارتفاع الإصابة بـ كورونا عالمياً.. 6 أطعمة ضرورية لتقوية المناعة

ردها أسكت الجميع.. قصة ارتباط خطيب ميرهان حسين بـ شيرين عبدالوهاب.. تفاصيل

اقتصادية وجميلة .. طريقة عمل المكرونة بصلصة الباذنجان

طريقة عمل دجاج مقرمش بالبرتقال.. جديدة وغير تقليدية

فيديو

شريف المخيف يكشف أسباب رحيله عن الأهلي وموقفه من الزمالك واستبعاده من المنتخب

اتحاد البنوك: التضخم سينخفض ونخسر من شهادة الـ27٪ وهذه حصيلتها حتى الآن

يتجاوز 3200 جنيه.. أسعار الذهب اليوم السبت في مصر

زينة صديقتي.. قرار جرئ من أسما إبراهيم حول استضافتها أحمد عز ببرنامجها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: فن النقد البناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبارك شعبي مصر

إبرهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: بهدوء حول بريكس.. مكاسب وأسئلة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: احتفالات العالم بالكريسماس قبل مائة عام

علاء حيدر

علاء حيدر يكتب: إسرائيل وتأليب غزة على حماس

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الأهمية الغذائية والعلاجية للبن الجمال

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: بيت لحم الحزينة

شريف عابدين

شريف عابدين يكتب: الضيوف !

اﻟﻤﺰﻳﺪ