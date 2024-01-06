اقتصادية وجميلة .. طريقة عمل المكرونة بصلصة الباذنجان

تعد المكرونة بصلصة الباذنجان من الوصفات غير التقليدية التى يمكن تقديمها على السفرة المصرية لكسر الروتين التقليدي دون تحمل تكلفة عالية

نعرض لكم طريقة عمل المكرونة بصلصة الباذنجان من خلال خطوات الشيف شربيني



مقادير المكرونة بصلصة الباذنجان

باذنجان

زيت زيتون

ثوم

بصل

طماطم

صلصة طماطم

ملح

بقدونس

ريحان

مكرونة

فلفل

مرقة

طريقة عمل المكرونة بصلصة الباذنجان

* اسلقي المكرونة في ماء مغلى به ملح حتى النضج ثم صفيها

* قطعي الباذنجان مكعبات صغيرة وتبليها بالملح والدقيق واقليه فى طاسة بها زيت

* افرمي البصل والثوم وحمريهم فى زيت زيتون و مكعب مرقة اضيفي صلصة الطماطم

* افرمي الريحان فى الكبة مع زيت زيتون وملح وفلفل أسود ثم افرمي الطماطم ثم ضعي كل مكونات الصلصة فى طاسة واحدة

* اضيفي المكرونة المسلوقة على صلصة الباذنجان وقلبيهم سويا ويزينوا ببالريحان وتقدم