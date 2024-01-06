تصفح الموبايل والكمبيوتر قبل النوم يعرضك للإصابة بأخطر الأمراض

يعد تصفح الموبايل من الأشياء الشائعة بشكل واسع في العصر الحديث، ولكن مالا يعرفه كثيرون أن استخدام هذا الجهاز قبل النوم يشكل خطرا كبيرا على الصحة.



ووفقا لما جاء في موقع ويبمد فإن تصفح الموبايل قبل النوم يجعل الإنسان عرضة للإصابة بأخطر الأمراض في مقدمتها السرطان.

ويرجع هذا الضرر لتأثير الضوء الأزرق المنبعث من الأجهزة الإلكترونية مثل الموبايلات وأجهزة الكمبيوتر وأجهزة التلفزيون يمكن أن يفسد النوم وهذا له تأثير خطير على الصحة والمناعة.

وتشير بعض الدراسات إلى أن التعرض المفرط لأجهزة الموبايل أو أي نوع من الضوء أثناء الليل قد يكون مرتبطًا بالسرطان خاصة الثدي والبروستاتا، ومرض السكري، والسمنة، وأمراض القلب.

ويجب الابتعاد عن الموبايل قبل النوم والابتعاد عن مصادر التوتر وتهدئة نفسك

إذا أردت أن تقرأ شيئاً، افتح كتاباً لان الموبايل والأجهزة الحديثة تزيد التوتر بسبب الموجات الصادرة منها بالإضافة إلى الاخبار التى يمكن أن تظهر بشكل طارئ امامك.

حافظ على غرفة نومك مظلمة وهادئة من أجل نوم أفضل.

