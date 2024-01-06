الخارجية الأمريكية: بلينكن بحث مع الرئيس التركي احتواء الصراع في غزة

قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، اليوم السبت،أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بحث مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الحاجة إلى احتواء الصراع في غزة وكيفية العمل من أجل سلام إقليمي دائم.

بدأ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مهمته الدبلوماسية العاجلة الأخيرة في الشرق الأوسط في تركيا ، اليوم السبت، مع تزايد المخاوف من أن الحرب الإسرائيلية ضد حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" في غزة قد تتحول إلى صراع أوسع.

وتأتي زيارة بلينكن الرابعة خلال ثلاثة أشهر وسط تطورات مثيرة للقلق خارج غزة، بما في ذلك في لبنان وشمال إسرائيل والبحر الأحمر والعراق.

والتقى بلينكن بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان ووزير الخارجية هاكان فيدان لمناقشة ما يمكن أن تفعله تركيا، لتخفيف التوترات المتصاعدة، وتسريع إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة والبدء بجدية في التخطيط، ومن أجل إعادة الإعمار والحكم في غزة ما بعد الحرب، والتي تحول جزء كبير منها إلى أنقاض بعد ثلاثة أشهر من القصف الإسرائيلي المكثف.

وقد تم التأكيد على الصعوبة المباشرة لمهمة بلينكن قبل ساعات فقط من محادثاته مع أردوغان، حيث أطلقت جماعة حزب الله اللبنانية عشرات الصواريخ على شمال إسرائيل، محذرة من أن الوابل كان مجرد رد فعل أولي على القتل المستهدف، من قبل إسرائيل على الأرجح، لـ الزعيم الأعلى لحركة حماس المتحالفة معها في العاصمة اللبنانية في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وفي الوقت نفسه، أدت الهجمات المتزايدة على السفن التجارية في البحر الأحمر من قبل المتمردين الحوثيين في اليمن إلى تعطيل التجارة الدولية وأدت إلى زيادة الجهود من جانب الولايات المتحدة وحلفائها للقيام بدوريات في المنطقة والرد على التهديدات، بما في ذلك احتمال السيطرة على المنطقة، عمل مباشر ضد الجماعة في قواعدها في اليمن.

وقد نفذ الحوثيون ما لا يقل عن عشرين هجومًا ردًا على الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة "حماس" في غزة منذ 19 ديسمبر، مما أدى إلى زيادة التوترات وزيادة المخاطر على الاقتصاد العالمي.

وفي اسطنبول، قال مسؤولون أمريكيون إن بلينكن سيسعى إلى الحصول على موافقة تركيا، أو على الأقل النظر، في المساهمات النقدية أو العينية المحتملة لجهود إعادة الإعمار وشكل من أشكال المشاركة في قوة متعددة الجنسيات مقترحة يمكن أن تعمل في أو بالقرب من تركيا.

وانتقدت تركيا، وأردوغان على وجه الخصوص، بشدة إسرائيل ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بسبب مواصلة الحرب وتأثيرها على المدنيين الفلسطينيين.

بالإضافة إلى ذلك، قال المسؤولون، إن بلينكن سيؤكد على الأهمية التي توليها الولايات المتحدة لتصديق تركيا على عضوية السويد في حلف شمال الأطلسي، وهي عملية تأخرت طويلاً وقال الأتراك إنهم سيكملونها قريبًا.

ويُنظر إلى انضمام السويد إلى التحالف باعتباره رداً حاسماً على الحرب الروسية على أوكرانيا.

ووفقاً لمسؤول تركي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية القضايا، فقد قال فيدان لبلينكن إن العدوان الإسرائيلي المتزايد في غزة يشكل تهديداً للمنطقة ودعا إلى وقف فوري لإطلاق النار وتسليم مساعدات دون انقطاع.

وقال الوزير التركي إن المفاوضات بشأن حل الدولتين يجب أن تبدأ “في أقرب وقت ممكن”.

وقال فيدان أيضًا إن تركيا تنتظر نتيجة طلب أنقرة تحديث أسطولها من الطائرات المقاتلة من طراز إف-16، وشدد على أن التصديق على عضوية السويد في حلف شمال الأطلسي يقع في أيدي البرلمان التركي.

وسيسافر بلينكن إلى اليونان، المنافس التركي وحليف الناتو في الناتو، للقاء رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس في مقر إقامته في جزيرة كريت بالبحر المتوسط. وكان ميتسوتاكيس وحكومته داعمين للجهود الأمريكية لمنع انتشار الحرب في غزة، وأشاروا إلى استعدادهم للمساعدة في حالة تدهور الوضع أكثر.

كما أبدت اليونان أيضًا صبرًا في انتظار تسليم الطائرات المقاتلة الأمريكية المتقدمة، حيث يتم العمل على مسألة انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي مع تركيا.

وسيختتم بلينكن يوم السبت في الأردن، الذي كان، إلى جانب إسرائيل، المحطة الأكثر تكرارا للوزير خلال جولاته الأخيرة في الشرق الأوسط.

وستكون الأردن أول دولة عربية في جولة بلينكن الحالية، وستتبعه قطر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية يومي الأحد والاثنين.

ومن المقرر أن يزور بلينكن إسرائيل والضفة الغربية يومي الثلاثاء والأربعاء قبل أن يختتم رحلته في مصر.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميللر قبل وقت قصير من مغادرة بلينكن واشنطن في وقت متأخر من يوم الخميس: “لا نتوقع أن تكون كل محادثة في هذه الرحلة سهلة”. من الواضح أن هناك قضايا صعبة تواجه المنطقة وخيارات صعبة أمامها.

لكن الوزير يعتقد أن من مسؤولية الولايات المتحدة الأمريكية قيادة الجهود الدبلوماسية لمواجهة تلك التحديات بشكل مباشر، وهو مستعد للقيام بذلك في الأيام المقبلة.

وبالإضافة إلى الضغط على إسرائيل من أجل زيادات كبيرة في المساعدات الإنسانية لغزة والتحول نحو عمليات عسكرية أقل كثافة وبذل جهود منسقة لكبح جماح العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة من قبل المستوطنين الإسرائيلين.

