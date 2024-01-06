أميرة الذهب تتصدر التريند.. شاهد أغرب أشكال الإكسسوارات

تصدرت أميرة الذهب التريند في الساعات الماضية، بعد إلقاء القبض على رجل أعمال وتاجر مخدرات وسلاح ادعى وجود علاقة شراكة بينهما في محلات الذهب.

ونفت أميرة الذهب هذه التصريحات وأكدت أنها لم تتعامل مع هذا الرجل ولا توجد أى علاقة شراكة معه ولاتمتلك محلات تجارية سوى الفروع التى سبق أن أعلنت عنها على الفيس بوك.

وتعد أميرة الذهب من أشهر الشخصيات التى تعمل فى هذا المجال فى مصر والوطن العربي بسبب تصدرها التريند عدة مرات لاختراعها أفكار جديدة وغريبة للمشغولات الذهبية.

وتحرص أميرة الذهب على التواجد على منصات السوشيال ميديا لزيادة الانتشار وجذب المزيد من الجمهور والحفاظ على الشهرة التى حققتها.

ونعرض لكم فى هذا التقرير مجموعة من الصور المتنوعة لأغرب القطع التى عرضتها أميرة الذهب على صفحات السوشيال ميديا.

عباية مطرزة بالذهب واكسسوار غريب