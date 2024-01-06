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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني : لقاء الرئيس السيسي بوفد الكونجرس يؤكد دور مصر لحفظ الاستقرار بالمنطقة

النائب خالد طنطاوي
النائب خالد طنطاوي

قال النائب خالد طنطاوي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن زيارة وفد من الكونجرس الأمريكي يضم نواب من الحزب الجمهورى والحزب الديمقراطى القاهرة، ولقائهم بالرئيس عبدالفتاح السيسي، يؤكد مكانة الدولة المصرية، ودورها القوي والمحوري في حفظ الأمن والاستقرار بالمنطقة.


وأوضح "طنطاوي" في تصريحات صحفية له اليوم، أن مصر تسعى جاهدة إلى التوصل إلى حل شامل يستند إلى مبدأ حل الدولتين، وذلك بهدف تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وانهاء الحرب على غزة التي راح ضحيتها آلاف النساء والأطفال من الشعب الفلسطيني.


وأشار عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إلى أن القيادة المصرية كانت حريصة على التأكيد على رفض مصر الكامل لجميع أشكال التهجير للفلسطينيين، ولن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية، مشدداً على أهمية التوقف عن استهداف المدنيين والعنف الذي يمارسه الجانب الإسرائيلي، لذلك من الضروري التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار.


وطالب عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، الولايات المتحدة، والمجتمع الدولي، بالضغط على إسرائيل لإيقاف الانتهاكات الإسرائيلية في غزة، خاصةً وأن إسرائيل تتمادى في تحقيق أهدافها التي حصدت آلاف الأرواح بحجة القضاء على حماس.


وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل وفداً من الحزبين الديمقراطي والجمهوري من مختلف اللجان بالكونجرس الأمريكي، برئاسة السيناتور "جوني إرنست"، وذلك بحضور سامح شكري، وزير الخارجية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي بأن اللقاء شهد تأكيد أهمية ومحورية الشراكة الاستراتيجية والعلاقات الوثيقة بين مصر والولايات المتحدة، حيث أكد الوفد الأمريكي حرص الولايات المتحدة، والكونجرس بصفة خاصة، على تطوير مجالات التعاون المشترك بين البلدين، إدراكاً لمكانة ودور مصر الإقليمي وجهودها الدؤوبة لتعزيز الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة.

خالد طنطاوى الكونجرس الأمريكي عبدالفتاح السيسي

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