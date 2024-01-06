مواقف ميعملهاش إلا رجال .. السيسي: أكن كل احترام وتقدير للبابا تواضروس الثاني

قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، قائلا:" كل عام وانتم بخير وطيبين".

وقال الرئيس السيسي في كلمته في كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة أثناء التهنئة بعيد الميلاد:" تحياتي لقداسة البابا تواضروس الثاني، وأكن لقداسة البابا كل احترام وتقدير".

وأضاف الرئيس السيسي:" المحبة ناجمة عن مواقف ميعملهاش إلا رجال مخلصين بيحبوا بلدهم ومؤمنين بها ".

وتابع الرئيس السيسي:" أنا عشت الكلام ده عمليا مع قداسة البابا تواضروس تواضروس وأشكره على اللي فات واللي جاي ".