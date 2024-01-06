هيثم نبيل يطرح أولى أغاني ألبومه «زي زمان» بعنوان: «دب هب» |شاهد

طرح المطرب والملحن هيثم نبيل أغنيته الجديدة التي تحمل إسم "دب هب" من ألبوم "زى زمان" وهي من ألحانه وكلمات كريم سامي وتوزيع هشام البنا، والكليب من إخراج كامبا وإنتاج روتانا .



ويطرح هيثم نبيل باقي أغاني ألبوم "زي زمان" خلال الفترة المقبلة، إذ يضم الألبوم عدة أغاني يتعاون خلالها هيثم نبيل مع نخبة من الملحنين والموزعين والشعراء.



وقال هيثم نبيل بذلنا مجهودًا كبيرًا مع فريق عمل الألبوم استغرق وقتاً طويلاً، ونتمنى أن يكلل الله مجهودنا بالنجاح، مبديًا سعادته بالتعاون مع روتانا في أولى اغانيه، التي اعتبرها مرحلة جديدة في مسيرته، كما توجه بالشكر لسعيد إمام على دعمه خلال هذه الفترة.



الجدير بالذكر، أن هيثم نبيل يعد أحد أبرز ملحنين في السنوات الأخيرة، بتترات وأغاني المسلسلات والأفلام، التي حققت نجاحاً ورواجاً كبيرًا، ومن أبرز أعماله مسلسلات، "جعفر العمدة"، "البرنس"، "لؤلؤ"، وغيرها من المسلسلات، كما قدم عدة أفلام منها "هارلي".