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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بباقة زهور ودروع تذكارية.. رئيس حي الدقي يهنئ الأقباط بعيد الميلاد بكنيسة العذراء|شاهد

اللواء أحمد عبدالفتاح
اللواء أحمد عبدالفتاح رئيس حي الدقي

قدّم اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي، باقة من الزهور ودرعًا تذكارية إلى كنيسة السيدة العذراء مريم، لتهنئتهم بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

وذلك في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، للقيادات التنفيذية بمشاركة الأخوة الأقباط احتفالاتهم بعيد الميلاد المجيد . 
وقدّم رئيس حي الدقي، خالص التهاني القلبية للأخوة الأقباط بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، مشيدًا بما تقوم به الكنائس في إرساء قيم التسامح والمحبة، ومتمنياً أن يُعيد المولى عز وجل هذه المناسبة على مصرنا الحبيبة بالخير والأمن والأمان والاستقرار.

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