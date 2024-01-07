أخبار السيارات|أفضل سعر لـ دايو لانوس في مصر.. أرخص سيارة كروس أوفر للاستيراد بدون جمارك

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصرية، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

تعتبر السيارة دايو لانوس أحد أشهر السيارات وأكثرها انتشاراً في السوق المصرية وذلك بفضل اعتبارها سيارة اقتصادية، كما تتميز بتوفر قطع غيارها بكثرة وبأسعار مناسبة.

تعتبر السيارة رينو داستر الأقل سعراً بين سيارات الكروس اوفر المدرجة ضمن قوائم السيارات المرشحة للاستيراد من الخارج، وخاصة مع تخفيض قيمة الوديعة 70% وتمديد فترة العمل بالقانون.

ارتفع الإقبال على شراء السيارات المستعملة خلال العام الماضي والحالي، وذلك نظراً لزيادة أسعار السيارات الجديدة خلال عام 2022 وحتى بداية عام 2023، ويرجع ذلك للعديد من الأزمات العالمية، مثل نقص قطع الغيار.

اشتهرت سوزوكي بإنتاج السيارات الاقتصادية منخفضة التكلفة، والتي مازالت تمتلك سمعة طيبة في سوق المستعمل، ومن أشهر إصداراتها سوزوكي ماروتي.

تتميز العلامة التجارية الفرنسية الفارهة بوجاتي بإصدارتها الرياضية الخارقة سنوياً والتي تأتي مزودة بالمحرك الاسطوري W16 ، ولاسيما الإصدارات المحدودة مثل سيارة شنتوديتشي Centodieci، والتي تعتبر أحدث مقتنيات نجم كرة القدم البرتغالي كرستيانو رونالدو.

تعتبر السيارة شيفروليه سبارك موديل 2008 واحدة من أشهر سيارات الهاتشباك الاقتصادية في السوق المصري، حيث تتميز بمحرك اقتصادي من الدرجة الاولى، وتصميم بسيط.