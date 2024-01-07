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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مد عرض مسرحية النقطة العميا حتى آخر يناير

النقطا العمياء
النقطا العمياء

نظرًا للإقبال الجماهيري الكبير على عروض مسرحية "النقطة العميا"، للمخرج أحمد فؤاد، والمأخوذة عن نص للكاتب السويسري الشهير  فريدريش دورينمات، تقرر مد فترة عرضها على مسرح الغد بالبالون، ومن المقرر أن تستمر عروض مسرحية" النقطة العميا" حتى نهاية شهر يناير الجاري.

"النقطة العميا" إنتاج فرقة مسرح الغد بقيادة الفنان سامح مجاهد، وتحت إشراف المخرج الكبير خالد جلال رئيس البيت الفني للمسرح، بطولة نور محمود، وهي أول تجربة مسرحية له، ويشاركه أحمد السلكاوي، أحمد عثمان، حسام فياض، هايدي بركات، عمر صلاح الدين.

 

قصة مسرحية “النقطة العميا”
 أحداث المسرحية تدور حول عطل يصيب سيارة آدم الذي يجسده "نور محمود"، أثناء عاصفة شديدة، مما يضطره إلى اللجوء لأقرب بيت ليجد بداخله ثلاثة أساتذة في القانون يلعبون لعبة غريبة تدعي المحكمة وتكتمل عناصر اللعبة بحضوره، ليجد نفسه متورطًا في قبضة المحكمة ويحاول إيجاد طريق للخروج من هذه اللعبة، ويقدم العرض يوميًا على مسرح الغد، وتبلغ قيمة التذكرة للجمهور 42 جنيهًا.

النقطة العميا

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