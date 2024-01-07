بلينكن يكشف عن أولى ثمار زيارته لتركيا

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن السبت إن تركيا تبدو مستعدة للتصديق على عضوية السويد في حلف شمال الأطلسي خلال الأسابيع المقبلة.

وأثار بلينكن طلب السويد في اليوم الأول من جولة في المنطقة تستمر أسبوعا لبحث الصراع في غزة.

وقال للصحفيين في اليونان، دون الخوض في تفاصيل، "تحدثنا أيضا في تركيا عن الخطوات النهائية في عملية التصديق على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي في الأسابيع المقبلة".

وتقدمت السويد بطلبها في عام 2022 بعد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، لكن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أبدى اعتراضات على ما وصفه بحماية ستوكهولم لأفراد تعتبرهم أنقرة إرهابيين.

وفي المقابل، أوقف مشرعون أمريكيون بيع طائرات مقاتلة من طراز إف-16 إلى تركيا حتى توافق على انضمام السويد.