عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الدول تتصرف وفق مصالحها.. بلينكن يعلق على عملية اغتيال الضاحية الجنوبية

صدى البلد

علق وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم السبت، على الاغتيالات في الضاحية الجنوبية قائلاً أن الدول تتصرف وفق مصالحها.

ولفت بلينكن إلى أنه يبحث عن طرق سياسية لنزع فتيل التوتر في جنوب لبنان.

وقال بلينكن عن التصعيد على حدود لبنان وإسرائيل: "يهمنا ألا تشتعل الجبهة ".
 

وأشار بلينكنإلى أن تركيا أخبرت الولايات المتحدة أنها ستستخدم نفوذها لإيجاد حل بشأن غزة.


وأكد بلينكن على أن تركيا مستعدة للعب دور بنّاء بشأن غزة، ىمضيفاً أنه لا يريد توسع الصراع في الشرق الأوسط ونعمل لمنع حدوث ذلك.

وقال بلينكن أنه يريد مستقبلا أفضل لغزة يُبنى على الأمن والسلام، مؤكداً أنه يركز على زيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة. 

أما عن أزمة البحر الأحمر، فقال بلينكن: "نشاهد تصعيدا كبيرا في المخاطر على الملاحة البحرية". 

البحر الأحمر الأمن والسلام الاغتيالات اغتيالات الخارجية الأمريكي الشرق الاوسط المساعدات الانسانية الضاحية الجنوبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطل صفقة عمر كمال| نجم الأهلي يتمرد ويطلب فسخ تعاقده رفضا للمبادلة

الزمالك يقطع الطريق على الأهلي ويحسم صفقة الموسم

حكم قضائي صادم لـ مرتضى منصور.. تفاصيل

أنا اللي غلطان.. تصريح مفاجئ من نجم الأهلي عن مشادته مع طارق حامد

السيسي يمازح كهربا.. وصلاح يهادي الرئيس ويبشر المصريين بفرحة قريبة|فيديو وصور

التصريح بدفن جثمان أمين الشرطة شهيد معاينة حادث سير في الشروق

الأغلى في ميركاتو الأهلي.. صفقة جديدة داخل القلعة الحمراء.. من هو؟

الرئيس السيسي ردا على محمد صلاح: إن شاء الله ترجعوا موفقين ومنصورين

موضوعات متعلقة

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل قائد كتيبة النصيرات ونائبه في حركة حماس

نتنياهو: لا يوجد حصانة لحركة المقاومة "حماس" في أي مكان وسنواصل القتال

أسوأ رئيس في تاريخ الولايات المتحدة.. ترامب يشن هجومًا كبيرًا على الرئيس الأمريكي

أمريكا تعلن إسقاط طائرة مسيرة من اليمن في المياه الدولية بالبحر الأحمر

الخارجية الأمريكية: بلينكن بحث مع الرئيس التركي احتواء الصراع في غزة

المرصد الأورومتوسطي: الاحتلال الإسرائيلي ينبش المقابر ويسلب جثامين الشهداء

حزب الله يعلن مقـ.تل 5 من قواته في قصف على جنوب لبنان

وزير الخارجية التركي لـ"بلينكن": يجب بدء المفاوضات من أجل حل الدولتين قريباً

ترشيحاتنا

رياضة النواب: مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية جعلت الدولة قبلة لإستضافة البطولات

عدلي القيعي يكشف أهمية زيارة الرئيس السيسي للمنتخب الوطني اليوم

جامعة بني سويف تعقد ورشة عمل بعنوان " طريقة برايل" 

السيدة انتصار السيسي تهنئ الشعب المصري بمناسبة عيد الميلاد المجيد

الجيش الإسرائيلي يعلن ارتفاع عدد قتـ.لاه لـ510 منذ بداية حرب غزة

مستشار رئيس مصلحة الضرائب: السيسي رسخ لفكر الإعفاءات وخفض الأعباء لصغار المستثمرين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب طبق محشي .. وفاة أب وابنه في الشرقية | اعرف السبب

الأغلى في ميركاتو الأهلي.. صفقة جديدة داخل القلعة الحمراء.. من هو؟

بحباية دوا.. ازاي تحمى نفسك من مخاطر الجديري المائي؟

أميرة الذهب تتصدر التريند.. شاهد أغرب أشكال الإكسسوارات

فيديو

شريف المخيف يكشف أسباب رحيله عن الأهلي وموقفه من الزمالك واستبعاده من المنتخب

اتحاد البنوك: التضخم سينخفض ونخسر من شهادة الـ27٪ وهذه حصيلتها حتى الآن

يتجاوز 3200 جنيه.. أسعار الذهب اليوم السبت في مصر

زينة صديقتي.. قرار جرئ من أسما إبراهيم حول استضافتها أحمد عز ببرنامجها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: فن النقد البناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبارك شعبي مصر

إبرهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: بهدوء حول بريكس.. مكاسب وأسئلة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: احتفالات العالم بالكريسماس قبل مائة عام

علاء حيدر

علاء حيدر يكتب: إسرائيل وتأليب غزة على حماس

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الأهمية الغذائية والعلاجية للبن الجمال

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: بيت لحم الحزينة

شريف عابدين

شريف عابدين يكتب: الضيوف !

اﻟﻤﺰﻳﺪ