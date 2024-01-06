الدول تتصرف وفق مصالحها.. بلينكن يعلق على عملية اغتيال الضاحية الجنوبية

علق وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم السبت، على الاغتيالات في الضاحية الجنوبية قائلاً أن الدول تتصرف وفق مصالحها.

ولفت بلينكن إلى أنه يبحث عن طرق سياسية لنزع فتيل التوتر في جنوب لبنان.

وقال بلينكن عن التصعيد على حدود لبنان وإسرائيل: "يهمنا ألا تشتعل الجبهة ".



وأشار بلينكنإلى أن تركيا أخبرت الولايات المتحدة أنها ستستخدم نفوذها لإيجاد حل بشأن غزة.



وأكد بلينكن على أن تركيا مستعدة للعب دور بنّاء بشأن غزة، ىمضيفاً أنه لا يريد توسع الصراع في الشرق الأوسط ونعمل لمنع حدوث ذلك.

وقال بلينكن أنه يريد مستقبلا أفضل لغزة يُبنى على الأمن والسلام، مؤكداً أنه يركز على زيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة.

أما عن أزمة البحر الأحمر، فقال بلينكن: "نشاهد تصعيدا كبيرا في المخاطر على الملاحة البحرية".