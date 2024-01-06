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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بلينكن يؤكد مع نظيره الجزائري ضرورة عدم تهجير قسري للفلسطينيين

صدى البلد

أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ،اليوم السبت، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الجزائري ضرورة عدم حصول تهجير قسري للفلسطينيين من غزة.

ويقوم بلينكن بجولة داخل الشرق الاوسط وتركيا واليونان وسيختتم اليوم زيارته في الأردن، الذي كان، إلى جانب إسرائيل، المحطة الأكثر تكرارا للوزير خلال جولاته الأخيرة في الشرق الأوسط.

وستكون الأردن أول دولة عربية في جولة بلينكن الحالية، وستتبعه قطر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية يومي الأحد والاثنين.

ومن المقرر أن يزور بلينكن إسرائيل والضفة الغربية يومي الثلاثاء والأربعاء قبل أن يختتم رحلته في مصر.

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