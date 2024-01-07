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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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منوعات

ملكة جمال الكون الفلبينية تعلن عن انطلاق تصفياتها المحلية لعام 2024

صدى البلد

 أعلنت مسابقة ملكة جمال الكون الفلبينية عن انطلاق تصفياتها المحلية لعام 2024، حيث ستستعد الفتيات الطموحات للمنافسة على لقب ملكة جمال الكون الفلبينية وفرصة التمثيل في مسابقة ملكة جمال الكون العالمية.

وفقًا للإعلان الذي تم نشره في الموقع الرسمي لمسابقة ملكة جمال الكون الفلبينية، من المقرر أن يتم تنظيم تصفيات المستوى المحلي في عدة مناطق في البلاد.

 ومن المتوقع أن تكون هذه التصفيات مرحلة حافلة بالتحديات والتنافس، حيث يتنافس العديد من الفتيات الموهوبات على فرصة الفوز باللقب.

وفي السنوات الأخيرة، أصبحت مسابقة ملكة جمال الكون الفلبينية منصة هامة للشابات الطموحات اللواتي يسعين لتحقيق أحلامهن في عالم الجمال والأناقة.

 فهذه المسابقة لا تقتصر فقط على الجمال الخارجي، بل تشتمل أيضًا على الذكاء والثقافة والأعمال الخيرية، مما يعزز من قيمتها كمنصة شاملة للتعبير عن الشخصية وتعزيز القيادة والتأثير الاجتماعي.

ومع تصاعد شهرة المسابقة على المستوى العالمي، يتطلع الجمهور الفلبيني بشكل خاص إلى معرفة المزيد عن الفتيات المشاركات في تصفيات هذا العام ومن ستكون المرشحة التي ستحظى بفرصة التمثيل الفلبيني في مسابقة ملكة جمال الكون العالمية.

وتعد مسابقة ملكة جمال الكون الفلبينية فرصة لتسليط الضوء على الجمال والثقافة الفلبينية، وتمثل فخرًا للبلاد ومصدر إلهام للشباب الفلبيني الذين يحلمون بالنجاح والتفوق في مجالات مختلفة.

من المتوقع أن يشهد العام 2024 تنافسًا قويًا وحماسًا كبيرًا في تصفيات ملكة جمال الكون الفلبينية، حيث ستتنافس الفتيات في العروض الفردية والجماعية لإثبات قدراتهن ومواصل للفوز باللقب المرموق. ستتم تقييم المشاركات من قبل لجنة تحكيم متخصصة تضم أشخاصًا مرموقين في صناعة الجمال والأزياء والترفيه.

التصفيات التنافس الثقافة الذكاء والثقافة التحديات

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