نزيف الدورة الشهرية.. أعشاب توقفه فور تناولها

هناك بعض الأعشاب التي يُقال إنها تساعد في تخفيف أو توقف نزيف الدورة الشهرية، ومع ذلك، يجب استشارة الطبيب قبل تناول أي عشبة أو مكمل غذائي، خاصة إذا كانت هناك مشاكل صحية أو استخدام للأدوية الأخرى، فقد يكون النزيف الشهري الزائد عرضًا لحالة صحية أخرى تحتاج إلى تقييم وعلاج من قبل الطبيب المختص.

أعشاب طبيعية توقف النزيف فورا

كشف موقع هيلثي عن بعض الأعشاب التي تشتهر بتأثيرها في تنظيم نزيف الدورة الشهرية:

1. عشبة الرازبيري (Raspberry leaf): يعتقد أنها تساعد في تقليل النزيف الشهري الزائد وتعزيز توازن الهرمونات. يتم استخدامها عادة في شكل شاي.

2. عشبة القرفة (Cinnamon): لها خصائص مضادة للالتهابات وتعزيز تنظيم الدورة الشهرية. يمكن استخدامها في تتبيل الطعام أو تحضير الشاي.

3. عشبة الشيح (Shepherd's purse): تعتبر من الأعشاب التقليدية لتقليل النزيف الشهري الزائد. يتم استخدامها عادة في شكل مستخلص أو كبسولة.

4. عشبة السنبل (Lady's mantle): يُعتقد أنها تساعد في تنظيم الدورة الشهرية وتقليل النزيف الشديد. يمكن استخدامها في شكل شاي أو مستخلص.

5. عشبة الفيتكس (Vitex): تعرف أيضًا باسم عشبة القرنفل الشائعة، وتستخدم لتحسين التوازن الهرموني وتنظيم الدورة الشهرية.

مرة أخرى، يجب استشارة الطبيب قبل تناول أي عشبة أو مكمل غذائي للتأكد من أنها آمنة للاستخدام ومناسبة لحالتك الصحية، قد يوفر الطبيب نصائح أو وصفات أعشاب أخرى ملائمة لتوقف نزيف الدورة الشهرية.