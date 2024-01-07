عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بكوب سميد.. طريقة عمل البسبوسة المقلية الاقتصادية

صدى البلد

تبحث كل ربة منزل عن طرق جديدة ومبتكرة لتقديم حلويات مختلفة وغير مكلفة بالمنزل ولذلك نقدم لكي اليوم من الشيف هويدا دياب حلوى السميد البسبوسة  المقلية الاقتصادية.

 


المقادير 
كوب سميد بسبوسة 
كوب وربع حليب أو ماء 
٢ معلقه سكر 
٢معلقه سمنة
فانيليا
الشربات 
كوب سكر 
كوب ماء 
عصير لليمون فانيليا 
الطريقه بالصور

يوضع الحليب  والسكر والسمنة والفانيليا
علي النار حتي الغليان ويصب عليه 
السميد مع التقليب حتي يتماسك
ويترك ليبرد وتشكل  بقوالب او بالملعقة 
تقلي في الزيت وتسقي بالشربات البارد متوسط    

الشربات 
كوب ماء كوب سكر عصير  ليمون يرفع النار حتى الغليان والقوام يتقل 
نضيف نص معلقه سمن بلدى وفانيليا  ونتركه يبرد تماما.
 

سميد حلوى بسبوسة البسبوسة البسبوسة المقلية حلوي السميد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب يخالف التوقعات بعد شهادات الـ27%.. وعيار 21 الآن

البانيه نزل 35 جنيها.. أسعار الدواجن اليوم الأحد بالأسواق

رسميًا.. سعر الدولار الآن مقابل الجنيه بعد تصريحات صندوق النقد الأخيرة

«لا تنخدعوا»| الأرصاد تطلق تحذيرًا عاجلًا بشأن طقس الساعات المقبلة

اتحاد الكرة يعلن قرارا عاجلا بشأن أزمة الشيبي وحسين الشحات

بعد 20 عاما زواج .. سيدة تطلب الطلاق للضرر أمام محكمة الأسرة

الزمالك اليوم.. رحيل ثنائي الفريق و3 صفقات جديدة وحل أزمة القيد

بيراميدز يغري نجم الزمالك بـ 20 مليون جنيه في الموسم

موضوعات متعلقة

طبيب يقدم طرقا لحمايتك من العدوى بالاحتفالات والتجمعات

الفرق شاسع.. شاهد عارضات أزياء بنفس فساتين الفنانات في ليلة رأس السنة

ببواقي الجلاش..طريقة عمل أم علي بالفرن

خلي بالك.. ظهور ألوان غريبة بالبيض تمنعك من تناوله

المنافسة قوية.. شاهد عارضة أزياء ترتدي فستان هيفاء وهبي بحفلتها الأخيرة

الفستان فين.. ياسمين الخطيب بإطلالة جريئة تشعل السوشيال ميديا

أبيض في أسود.. أول ظهور لمريهان حسين بعد إشاعة علاقة خطيبها بفنانة مشهورة

أفضل مشروب في الشتاء .. طريقة عمل الكاسترد الدافئ

ترشيحاتنا

أفشة: هدف نهائي القرن رزق من ربنا.. و شيكابالا لاعب كبير وهدفه صعب

هيدفعوا تمنه لو ضاع.. ننشر تفاصيل إقرار تسليم التابلت لطلاب أولى ثانوي

ارتفاع طفيف.. تنويه عاجل من الأرصاد بشأن الـ 48 ساعة القادمة

وزير النقل: شبكة القطار الكهربائي السريع شرايين تنمية لخدمة المناطق العمرانية والصناعية|صور

أزمة قلبية تهاجم شقيق عمرو أديب وباسم يوسف ينقذه|القصة كاملة

الجيش الأوكراني يعلن إسقاط 21 طائرة مسيرة فوق دونيتسك


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لاقى تعاطفًا واسعًا.. مقطع فيديو لسيدة فلسطينية تصارع الموت| شاهد

ماتت وهي خايفة.. مقطع فيديو لشاب فلسطيني يبكي أمه فوق الأنقاض| شاهد

بكوب سميد.. طريقة عمل البسبوسة المقلية الاقتصادية

تفاصيل شهادات البنك الأهلي الجديدة.. و7 مليارات حصيلة اليوم الأول

فيديو

هالة صدقي تفجر مفاجأة بشأن الجزء الثاني لمسلسل جعفر العمدة

بلع لسانه واتخنق.. أحمد السقا ينقذ مصورا من الموت.. تفاصيل بالفيديو

مقطع فيديو يحبس الأنفاس لمشاجرة تنتهي بكارثة في أمريكا.. شاهد

«جزيرة المتعة».. فضيحة كبرى تطال أميرًا بريطانيًا ورئيس وزراء إسرائيلي وزعيمين أمريكيين|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: لست على خطأ

الدكتور حازم الأزهري

دكتور حازم الأزهرى يكتب: فرساننا في المهجر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الفقد

هند عصام

هند عصام تكتب: الجمال الخائن

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: من شابه أباه

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: فن النقد البناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبارك شعبي مصر

إبرهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: بهدوء حول بريكس.. مكاسب وأسئلة

اﻟﻤﺰﻳﺪ