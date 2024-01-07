بكوب سميد.. طريقة عمل البسبوسة المقلية الاقتصادية

تبحث كل ربة منزل عن طرق جديدة ومبتكرة لتقديم حلويات مختلفة وغير مكلفة بالمنزل ولذلك نقدم لكي اليوم من الشيف هويدا دياب حلوى السميد البسبوسة المقلية الاقتصادية.



المقادير

كوب سميد بسبوسة

كوب وربع حليب أو ماء

٢ معلقه سكر

٢معلقه سمنة

فانيليا

الشربات

كوب سكر

كوب ماء

عصير لليمون فانيليا

الطريقه بالصور

يوضع الحليب والسكر والسمنة والفانيليا

علي النار حتي الغليان ويصب عليه

السميد مع التقليب حتي يتماسك

ويترك ليبرد وتشكل بقوالب او بالملعقة

تقلي في الزيت وتسقي بالشربات البارد متوسط

الشربات

كوب ماء كوب سكر عصير ليمون يرفع النار حتى الغليان والقوام يتقل

نضيف نص معلقه سمن بلدى وفانيليا ونتركه يبرد تماما.

