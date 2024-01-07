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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

النيجر تطلب تأجيل الاجتماع مع ايكواس

النيجر
النيجر

طلب رئيس الوزراء النيجري لامين زين، اليوم الأحد تأجيل الاجتماع المقرر عقده يوم 10 يناير الجاري مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "ايكواس" حتى 25 يناير لإتاحة الوقت للمجلس العسكري النيجري لتنظيم منتدى للحوار الوطني، بحسب ما أوردته إذاعة فرنسا الدولية.

ووقعت مجموعة ايكواس عقوبات على النيجر بعد الانقلاب العسكري الذي قاده عبد الرحمن تشياني قائد قوات الحرس الرئاسى ضد الرئيس المنتخب محمد بازوم في يوليو الماضي والذي تسبب في تصاعد التوتر بمنطقة الساحل الأفريقي خاصة مع تهديد ايكواس بالتدخل العسكري للافراج عن بازوم.

رئيس الوزراء النيجري لامين زين ايكواس المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا الانقلاب العسكري

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