النيجر تطلب تأجيل الاجتماع مع ايكواس

طلب رئيس الوزراء النيجري لامين زين، اليوم الأحد تأجيل الاجتماع المقرر عقده يوم 10 يناير الجاري مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "ايكواس" حتى 25 يناير لإتاحة الوقت للمجلس العسكري النيجري لتنظيم منتدى للحوار الوطني، بحسب ما أوردته إذاعة فرنسا الدولية.

ووقعت مجموعة ايكواس عقوبات على النيجر بعد الانقلاب العسكري الذي قاده عبد الرحمن تشياني قائد قوات الحرس الرئاسى ضد الرئيس المنتخب محمد بازوم في يوليو الماضي والذي تسبب في تصاعد التوتر بمنطقة الساحل الأفريقي خاصة مع تهديد ايكواس بالتدخل العسكري للافراج عن بازوم.