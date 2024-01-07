يجب استغلاله.. ماذا قال أيمن يونس في تصريحاته حول زيزو

أكد أيمن يونس، نجم الزمالك السابق، أن أحمد مصطفى "زيزو"، نجم القلعة البيضاء ومنتخب مصر، من أهم لاعبي الفراعنة.





وقال أيمن يونس في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي مينا ماهر، المذاع على قناة الزمالك: "زيزو لاعب مهم لأي مدير فني وعليه استغلاله أفضل استغلال داخل الملعب وخلال بطولة كأس الأمم الإفريقية".







ويستعد الزمالك للمشاركة في بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية بأبوظبي والمقرر إقامتها خلال الفترة 18 وحتى 24 يناير الجاري بمشاركة أندية الوحدة الإماراتي والاتفاق السعودي وأم صلال القطري.



وبعدها سيشارك الزمالك في بطولة كأس دبي للتحدي خلال الفترة من 26 وحتى 28 يناير ، بجانب أندية الرجاء المغربيوالأهلي السعودي ووهان ثري تاونز الصيني، على أن تقام المباريات على ستاد آل مكتوم .