طبيبة تكشف حقيقة نوع حليب شهير يحتوي علي دهون الخنزير

تداول مستخدمو الفيسبوك تحذيرات من نوع لبن شهير يباع بالاسواق يحتوي علي مادة E471

والتي يقال عنها إنها من الخنازير



وردت الدكتورة سماح نوح بصفحتها الشخصية بالفيسبوك منشور عن المادة E471 وهل هي مشتقة ومصنعه من مصدر دهون وزيوت أما حيوانية أما نباتيه



وقالت سماح دهون حيوانية يمكن ان تكون من أصل دهون لحوم بقرية وهنا تكون حلال علي أن يكون الدبح اسلامي او من دهون نباتية وزيوت زي مثلا دهون الصويا وزيت النخيل وهنا هتكون حلال او من دهون حيوانات محرمه مثل الخنازير فهي ليست قاعدة أنها محرمة أو من خنزير

واشارت سماح الي أن الصورة المنتشرة لأكياس اللبن فيوجد في السطر الاول مكتوب حليب بقري .وطبيعي ومعقم وبعدها مادة E471 ومادة E407 وبالتالي هنا مافيش خوف لأنها من أصل دهون بقرية



واضافت سماح يجب قراءه مصدر المادة اولا مثلا منتجات الغذاء الخاصة ب النباتيين سنجد المادة من اصل نباتي مثل زيت النخيل أو دهون صويا وبالتالي حلال

أما إذا كان منتج مبهم أو مجهول المعالم وليس به علامة توضح حلال أو حرام يبقي نتجنب الشبهات



واكدت سماح ان هناك منتجات مكتوب. فعلا عليها انها تحتوي علي دهون خنزير أو مواد أخري .





