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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طبيبة تكشف حقيقة نوع حليب شهير يحتوي علي دهون الخنزير

صدى البلد

تداول مستخدمو الفيسبوك تحذيرات من نوع لبن شهير يباع بالاسواق يحتوي علي  مادة E471
والتي يقال عنها إنها من الخنازير 

 


وردت الدكتورة سماح نوح بصفحتها الشخصية بالفيسبوك منشور عن المادة  E471  وهل هي مشتقة ومصنعه من مصدر دهون وزيوت أما حيوانية أما نباتيه 

 وقالت سماح دهون حيوانية  يمكن ان تكون من أصل دهون لحوم بقرية وهنا  تكون حلال علي أن يكون الدبح اسلامي او من دهون نباتية وزيوت زي مثلا دهون الصويا وزيت النخيل وهنا هتكون حلال او من دهون حيوانات محرمه مثل الخنازير فهي ليست قاعدة أنها محرمة أو من خنزير  

 

 واشارت سماح الي أن الصورة المنتشرة لأكياس اللبن  فيوجد في السطر الاول مكتوب حليب بقري .وطبيعي ومعقم وبعدها مادة E471 ومادة E407 وبالتالي هنا مافيش خوف لأنها من أصل دهون بقرية 
 

 

واضافت سماح يجب قراءه مصدر المادة اولا  مثلا منتجات الغذاء الخاصة ب النباتيين سنجد المادة  من اصل  نباتي مثل زيت النخيل أو دهون صويا  وبالتالي حلال

أما إذا كان منتج مبهم أو مجهول المعالم وليس به علامة توضح حلال أو حرام يبقي نتجنب الشبهات 
 

 

واكدت سماح ان هناك منتجات مكتوب. فعلا عليها انها تحتوي علي دهون خنزير أو مواد أخري .


 

الدكتورة سماح نوح لبن نوع لبن لبن شهير اللبن

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