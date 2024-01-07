اليوم.. قراءة كتاب الأذكار للإمام النووي في مجلس الحديث بمسجد الإمام الحسين

يعقد اليوم مجلس الحديث، بمسجد الإمام الحسين رضي الله عنه بمدينة القاهرة، حيث أعلنت وزارة الأوقاف إنه جهود إحياء سنة سيدنا رسول الله صلى اللّه عليه وسلم، ستقدم قراءة كتاب الأذكار للإمام النووي على يد كبار علماء الحديث في مصر .

قراءة كتاب الأذكار للإمام النووي في مجلس الحديث

وشددت الأوقاف على أن الدعوة عامة وسيتم منح إجازات سماع لكل من يواظب على حضور هذه المجالس .

يأتي ذلك في إطار اهتمام الأوقاف بالقرآن الكريم من خلال المقارئ القرآنية في عموم ربوع الوطن واهتمامها بسنة سيدنا رسول الله صلى اللّه عليه وسلم من خلال هذه المجالس الحديثة وغيرها من أنشطة خدمة السنة النبوية المشرفة .

موعد الاختبارات التحريرية للمتقدمات للحصول على تصريح واعظة معتمدة

كما نشرت الأوقاف موعد الاختبارات التحريرية للراغبات في الحصول على تصريح واعظة معتمدة ، علمًا بأن الاختبار سوف يعقد بمقر المديرية التابع لها المتقدمة في مديريات "الإسكندرية - أسوان - أسيوط - الأقصر -جنوب سيناء - سوهاج - المنيا"، وسوف يعقد بمسجد النور بالعباسية لمديريات "البحيرة - الإسماعيلية - بني سويف - بور سعيد - الجيزة - الدقهلية - القليوبية - الشرقية - القاهرة - المنوفية - كفر الشيخ"، وذلك يوم الاثنين الموافق 15 / 1 / 2024م في تمام الساعة التاسعة والنصف ، مع ضرورة إحضار صورة من بطاقة الرقم القومي ، وصورة من المؤهل الأصلي والمؤهل الأعلى إن وجد مع الاطلاع على الأصل ، وصورة شخصية حديثة، وذلك في مقر المديرية على النحو التالي:

1. سهيلة عبد الفتاح عبد الرسول جاد الله الإسكندرية مديرية أوقاف الإسكندرية

2. هيام مصطفى عبدالدايم حسن أسوان مديرية أوقاف أسوان

3. زينات إبراهيم محمد سيد أحمد جنوب سيناء مديرية أوقاف جنوب سيناء

4. زينب أحمد محمد حسن أسيوط مديرية أوقاف أسيوط

5. سهير سيد محمود احمد الأقصر مديرية أوقاف الأقصر

6. نادي عبدالحميد محمود سليم الأقصر مديرية أوقاف الأقصر

7. فاطمة أحمد عثمان أحمد الأقصر مديرية أوقاف الأقصر

8. مني ابو بكر الصديق ربيع الأقصر مديرية أوقاف الأقصر

9. هناء أحمد أبو الفضل الأقصر مديرية أوقاف الأقصر

10. فاتن محمد البغدادي الورداني أحمد الأقصر مديرية أوقاف الأقصر

11. سناء عبد الحكيم عليوه محمد سوهاج مديرية أوقاف سوهاج

12. أنوار عبد المنعم دردير أحمد سوهاج مديرية أوقاف سوهاج

13. الزهراء ممتاز الصغير محمد سوهاج مديرية أوقاف سوهاج

14. هدى رفعت عبدالله محمد المنيا مديرية أوقاف المنيا

15. ألفت ذكي محمدين بهلول المنيا مديرية أوقاف المنيا

16. أميرة مصطفى عبدالعزيز أحمد المنيا مديرية أوقاف المنيا

17. ماجدة أحمد عبدالغني خليفة المنيا مديرية أوقاف المنيا

18. نبيلة رضوان محمد القصراوي البحيرة مسجد النور بالعباسية

19. أمورة سالم السيد محمد الإسماعيلية مسجد النور بالعباسية

20. انتصار سليمان أحمد ولي الدين الإسماعيلية مسجد النور بالعباسية

21. زبيده محمد أبو الفتوح أحمد عليم بني سويف مسجد النور بالعباسية

22. سحر محمود محمد همام بورسعيد مسجد النور بالعباسية

23. عبير خليل صالح خليل بورسعيد مسجد النور بالعباسية

24. رانيا إيهاب يونس عبد الله الجيزة مسجد النور بالعباسية

25. إلهام حسني فهيم رمضان الدقهلية مسجد النور بالعباسية

26. صباح محمود مجاهد العكلي الشرقية مسجد النور بالعباسية

27. روضة أحمد رشاد إبراهيم الشرقية مسجد النور بالعباسية

28. منى محمد إمام طلبة الشرقية مسجد النور بالعباسية

29. هاجر لطفي علي محمد الشرقية مسجد النور بالعباسية

30. مي محمد محمود عبدالهادي الشرقية مسجد النور بالعباسية

31. عزة علاء الدين عبد القوي القاهرة مسجد النور بالعباسية

32. نُها مصطفي مرسي فرحات القاهرة مسجد النور بالعباسية

33. غادةحسن محمد قاسم القاهرة مسجد النور بالعباسية

34. رفيعة سيد محمد إبراهيم القاهرة مسجد النور بالعباسية

35. منى أحمد محمد إبراهيم القاهرة مسجد النور بالعباسية

36. كريمة محمود محمود عبد الجليل القليوبية مسجد النور بالعباسية

37. خديجة سعيد محمود فرماوي القليوبية مسجد النور بالعباسية

38. مروة رجب أحمد منجد القليوبية مسجد النور بالعباسية

39. أسماء محمد أحمد محمد خليل كفرالشيخ مسجد النور بالعباسية

40. شيماء زكريا الطنطاوى رمضان كفرالشيخ مسجد النور بالعباسية

41. إيمان فتح الله ابراهيم شجر كفرالشيخ مسجد النور بالعباسية

42. ياسمين محمد على محمود كفرالشيخ مسجد النور بالعباسية

43. هبة صبحي عبد العزيز الدسوقي المنوفية مسجد النور بالعباسية

44. سهير زكريا محمد بحيرى المنوفية مسجد النور بالعباسية

45. نجوى زكريا محمد بحيري المنوفية مسجد النور بالعباسية

46. فاطمة صبري محمد الخطيب المنوفية مسجد النور بالعباسية