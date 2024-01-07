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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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«شباب ورياضة مطروح» تواصل تدريبات لاعبي المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي للجودو

تدريب اللاعبين على
تدريب اللاعبين على لعبة الجودو بمطروح

تواصل مديرية الشباب والرياضة بمطروح، تنفيذ تدريبات المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي "لعبة الجودو"، والذي تقام فاعلياته بمركز شباب مطروح.

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يأتي ذلك تحت إشراف الدكتورة "نجلاء البلشي" وكيل المديرية للرياضة، وكابتن "محمد أنور" مدير إدارة الرياضة وكابتن "حسام حسن" مشرف المشروع والكابتن " اسامه بدير" مدرب الجودو بالمشروع.
وأكد الدكتور "وليد رفاعي" مدير عام الشباب والرياضة بمطروح أن تدريبات المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي "لعبة الجودو"، والذي يقام تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وبتوجيهات الدكتور محمد الكردي وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضي، والدكتور تامر عبد العظيم مدير عام الإدارة العامة للموهبة والبطل الأوليمبي.، ودكتورة "نجلاء البلشي" وكيل المديرية للرياضة
وأضاف على ضرورة الاهتمام بممارسة الرياضة وجعلها أسلوب حياة، تنفيذا وتحقيقا لمبادئ التنمية المستدامة الشاملة في ضوء رؤية مصر 2030.

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