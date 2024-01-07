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رئيس التحرير
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محافظات

وسط حضور طلابي حاشد...

انطلاق فعاليات اليوم الثاني لمبادرة تعليم مطروح للمراجعات النهائية للشهادة الإعدادية

حضور طلابى كبير للمراجعات
حضور طلابى كبير للمراجعات النهائية

تابع إسماعيل جاتو وكيل مديرية التربية والتعليم بمطروح فعاليات اليوم الثاني لمبادرة تعليم مطروح للمراجعات النهائية للشهادة الإعدادية والتي تقام بقاعة مجلس العمد والمشايخ.

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وطالب جاتو الطلاب بضرورة تحقيق أقصى استفادة ممكنة من خبرات وشرح صفوة المعلمين وذلك تنفيذا لتعليمات عمرو شحاتة وكيل الوزارة ووفق لتوجيهات اللواء خالد شعيب قائد الإقليم.


وقال وكيل وزارة التربية والتعليم إن مبادرة المراجعة النهائية لطلبة الشهادة الإعدادية انطلقت أمس السبت وسط حضور طلابي حاشد وتركيز واضح لتحقيق أقصى استفادة من محاضرات صفوة معلمي المواد الدراسية المشاركين بالمبادرة.


وأكد شحاتة حرص قيادات المديرية والمعلمين على تقديم كافة سبل الدعم للأسرة والطلاب بالمحافظة بتنفيذ تلك المراجعات بالمجان لجميع الطلاب مضيفا أن المراجعات النهائية لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية يتم تنظيمها للعام الثالث على التوالي لرفع المستوى التعليمي وتحقيق نتائج مميزة.


وأضاف أن خطة تعليم مطروح مستمرة في سبيل تقديم منتج تعليمي إيجابي ومتقدم يستفيد منه. الطلاب مع تخفيف الأعباء عن أولياء الأمور والمساهمة في تحقيق نتائج مميزة على مستوى المحافظة.

وكيل مديرية التربية والتعليم يتابع فاعليات المراجعة النهائية 
حضور طلابى كبير للمراجعات النهائية
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