بعد اعتمادها.. نتيجة مسابقة الرائد المثالي للمراحل التعليمية الثلاث بـ مطروح

اعتمد عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح نتيجة مسابقة الرائد المثالي العام للمراحل التعليمية الابتدائية والإعدادية والثانوية والتي تم تنظيمها في إطار تنافسي من خلال الموضوع المحوري لهذا العام (الاتحادات الطلابية والذكاء الاصطناعي) وذلك بإشراف هدي إبراهيم مدير عام الشئون التنفيذية ولطيفة طرمان موجه عام التربية الاجتماعية ومحمد فيصل الموجه الأول وموجهي المادة.



وأوضح “شحاتة” أن أحمد فاروق محمد المعلم الأول بمدرسة خالد بن الوليد الابتدائية التابعة لإدارة الحمام التعليمية حصل على الرائد المثالي العام على مستوى المحافظة للمرحلة الابتدائية كذلك نالت هدي إبراهيم محمد حسن المعلمة الأولى بمدرسة خديجة بنت خويلد ع بنات بالحمام أيضا المركز الأول على مستوى المدارس الإعدادية بالمحافظة واستمرارا لتفوق أبناء الإدارة التعليمية بمدينة الحمام حصل صقر محمد عبد الرحيم المعلم الأول بمدرسة الحمام الثانوية بنات على الرائد المثالي العام على مستوى مطروح للمرحلة الثانوية.

كما اعتمد كذلك وكيل الوزارة نتيجة مسابقة الوعي القومي للمدارس الإعدادية والتي تم تنظيمها تحت شعار (دعم الوعي وبث الفكر وغرس القيم السامية للحفاظ على الهوية) حيث حققت الطالبتان إيمان أيمن مصطفى ومريم علي محمود بمدرسة زاهر جلال ١ الإعدادية بنات على المركز الأول على مستوى مطروح.

وقدم مدير المديرية التهنئة للمعلمين الفائزين بالمركز الأول على مستوى المحافظة في مسابقة الرائد المثالي العام وطالبتي زاهر جلال المتفوقتين في مسابقة الوعي القومي متمنيا لهم دوام التوفيق لتشريف مطروح في التقييم المركزي بالوزارة وتحقيق مركز متقدم على مستوى الجمهورية.

وأشاد بمجهودات الشئون التنفيذية وتوجيه عام التربية الاجتماعية، مشيدا بالتنظيم الجيد والإعداد المتميز للمسابقات الوزارية على مدار الفصل الدراسي الأول.