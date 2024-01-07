عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بعد اعتمادها.. نتيجة مسابقة الرائد المثالي للمراحل التعليمية الثلاث بـ مطروح

مسابقة الرائد المثالى
مسابقة الرائد المثالى بمطروح

اعتمد عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح نتيجة مسابقة الرائد المثالي العام للمراحل التعليمية الابتدائية والإعدادية والثانوية والتي تم تنظيمها في إطار تنافسي من خلال الموضوع المحوري لهذا العام (الاتحادات الطلابية والذكاء الاصطناعي) وذلك بإشراف هدي إبراهيم مدير عام الشئون التنفيذية ولطيفة طرمان موجه عام التربية الاجتماعية ومحمد فيصل الموجه الأول وموجهي المادة.

«شباب ورياضة مطروح» تواصل تدريبات لاعبي المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي للجودو

انطلاق فعاليات اليوم الثاني لمبادرة تعليم مطروح للمراجعات النهائية للشهادة الإعدادية


وأوضح “شحاتة” أن أحمد فاروق محمد المعلم الأول بمدرسة خالد بن الوليد الابتدائية التابعة لإدارة الحمام التعليمية حصل على الرائد المثالي العام على مستوى المحافظة للمرحلة الابتدائية كذلك نالت هدي إبراهيم محمد حسن المعلمة الأولى بمدرسة خديجة بنت خويلد ع بنات بالحمام أيضا المركز الأول على مستوى المدارس الإعدادية بالمحافظة واستمرارا لتفوق أبناء الإدارة التعليمية بمدينة الحمام حصل صقر محمد عبد الرحيم المعلم الأول بمدرسة الحمام الثانوية بنات على الرائد المثالي العام على مستوى مطروح للمرحلة الثانوية.
كما اعتمد كذلك وكيل الوزارة نتيجة مسابقة الوعي القومي للمدارس الإعدادية والتي تم تنظيمها تحت شعار (دعم الوعي وبث الفكر وغرس القيم السامية للحفاظ على الهوية) حيث حققت الطالبتان إيمان أيمن مصطفى ومريم علي محمود بمدرسة زاهر جلال ١ الإعدادية بنات على المركز الأول على مستوى مطروح.
وقدم مدير المديرية التهنئة للمعلمين الفائزين بالمركز الأول على مستوى المحافظة في مسابقة الرائد المثالي العام وطالبتي زاهر جلال المتفوقتين في مسابقة الوعي القومي متمنيا لهم دوام التوفيق لتشريف مطروح في التقييم المركزي بالوزارة وتحقيق مركز متقدم على مستوى الجمهورية.
وأشاد بمجهودات الشئون التنفيذية وتوجيه عام التربية الاجتماعية، مشيدا بالتنظيم الجيد والإعداد المتميز للمسابقات الوزارية على مدار الفصل الدراسي الأول.

مطروح محافظة مطروح اخبار محافظة مطروح اخبار المحافظات تعليم مطروح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب يخالف التوقعات بعد شهادات الـ27%.. وعيار 21 الآن

دين في رقبتي.. باسم يوسف ينقذ شقيق عمرو أديب من الموت| تفاصيل

رسميًا.. سعر الدولار الآن مقابل الجنيه بعد تصريحات صندوق النقد الأخيرة

البانيه نزل 35 جنيها.. أسعار الدواجن اليوم الأحد بالأسواق

«لا تنخدعوا»| الأرصاد تطلق تحذيرًا عاجلًا بشأن طقس الساعات المقبلة

مقابل ضخم.. فرج عامر يفجر مفاجأة بشأن رحيل لاعب الأهلي لنادي قطر

بعد 20 عاما زواج .. سيدة تطلب الطلاق للضرر أمام محكمة الأسرة

ماس كهربائي.. اشتعال حريق في منزل أسما شريف منير | تفاصيل

ترشيحاتنا

استشهاد 104 صحفيين فلسطينيين وإصابة 72 بجروح خطيرة خلال 2023

أفشة: لا أحب المشاكل.. وكولر طالبني أن أدافع مثل ديانج وفتحي

مشروع قانون لتعديل سن المتقدم لوظائف الحكومة إلى 40 عامًا.. تفاصيل

كيف أدعو لنفسي في الحرم؟ أدركه في 10 مواضع يستجاب لك

بعد حبسها عامًا.. فنانة شهيرة تثبت براءتها بالمستندات

أكسيوس: إخفاء وزير الدفاع الأمريكي لمرضه عن الرئيس قد يكلفه منصبه


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شمس الكويتية بفستان جريء تشعل السوشيال ميديا

شاهد لحظة إنقاذ خيول من فيضانات في بريطانيا

سعرها يتخطى 300 ألف جنيه.. تفاصيل عن حقائب مي عمر تثير الجدل

35 مليون مواطن أمريكي حياتهم في خطر.. ماذا يحدث؟

فيديو

هكذا يحصلون على طعام|مقطع فيديو يوثق معاناة أطفال غزة للحصول على الغذاء.. شاهد

تناولت أدوية.. إلهام شاهين تكشف السر الحقيقي وراء فقدان الوزن

«الفيشاوي» ينشر البرومو الرسمي لفيلم «عادل مش عادل».. وهذا موعد عرضه

متحور كورونا الجديد JN.1 يهدد العالم..هذا موقف مصر وتحذير لهذه الفئات «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: لست على خطأ

الدكتور حازم الأزهري

دكتور حازم الأزهرى يكتب: فرساننا في المهجر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الفقد

هند عصام

هند عصام تكتب: الجمال الخائن

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: من شابه أباه

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: فن النقد البناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبارك شعبي مصر

إبرهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: بهدوء حول بريكس.. مكاسب وأسئلة

اﻟﻤﺰﻳﺪ