أسيوط: رفع 485 طن مخلفات وتمهيد طرق خلال حملات نظافة بـ 4 مراكز

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على تقديمه كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والنهوض بقطاع النظافة لخلق بيئة صحية آمنة.

وأشار إلى استمرار حملات النظافة والتجميل بالقري والمراكز والأحياء حفاظًا علي البيئة ورفع كفاءة وتسوية وتمهيد الشوارع والميادين وذلك للعمل على إعادة الواجهة الحضارية للمحافظة لسابق عهدها بشكل يليق بها بكافة الطرق الممكنة.

وأوضح أنه تم رفع 485 طن مخلفات وقمامة خلال حملات نظافة بـ 4 مراكز والقرى التابعة لها فضلاً عن تسوية وتمهيد الطرق غير المرصوفة وفقاً للإمكانات المتاحة.



ونفذت الوحدات المحلية بمراكز صدفا والبداري وديروط والغنايم حملات نظافة مكبرة لرفع أكوام وتجمعات القمامة والمخلفات من أماكن وصناديق التجميع بالشوارع والميادين ونقلها إلى الأماكن المخصصة لها فضلاً شفط الأتربة من جانبي الطرق بالإضافة إلى تمهيد وتسوية الطرق والشوارع غير المرصوفة بالقرى لتيسير الحركة والنقل والانتقال للمواطنين وهو ما أسفر عن رفع 485 طن مخلفات خلال يوم واحد من تلك الحملات وذلك خلال حملات بإشراف ومتابعة خالد عويس رئيس مركز ومدينة صدفا ، ومحمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري ، ومحمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط ، ومصطفى علي رئيس مركز ومدينة الغنايم ، ونوابهم ورؤساء الوحدات المحلية للقرى وبالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بكل مركز وباستخدام معدات الحملة الميكانيكية .

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