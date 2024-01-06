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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط يشهد قداس عيد الميلاد بمطرانية منفلوط للأقباط الأرثوذكس

محافظ أسيوط يحضر
محافظ أسيوط يحضر قداس عيد الميلاد المجيد بمطرانية منفلوط

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ،مساء اليوم السبت ،قداس عيد الميلاد المجيد بمطرانية منفلوط للاقباط الارثوذوكس وقدم التهنئة لنيافة الانبا ثاؤفيلس اسقف منفلوط وشعب الكنيسة وذلك ضمن زياراته للكنائس والأديرة بمختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة للتهنئة بمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد في جو يسوده المحبة .

رافقه خلال الجولة النائب مصطفى كحيلى عضو مجلس الشيوخ والدكتور عاصم قبيصى وكيل وزارة الاوقاف ومحمد بشير مدير المكتب الفنى للمحافظ ومحمد عبد الغنى رئيس مركز ومدينة منفلوط والمهندسة إيمان على محمود مدير عام الادارة العام للتخطيط العمرانى بالمحافظة وفضيلة الدكتور الشيخ محمد عبد اللطيف مدير عام الدعوة بمديرية الاوقاف والشيخ ناصر محمد السيد مدير المتابعة بالمديرية وأحمد سويفى وكيل وزارة الشباب والرياضة ومحمد النمر مدير عام التعليم الفنى بالمحافظة ومنار غالى مدير عام الشئون القانونية بالمحافظة ومجدى عزيز مدير إدارة التفتيش والمتابعة بالمحافظة والمهندس أحمد صلاح فخرى مدير ادارة المشروعات الهندسية بالمحافظة ومصطفى أبو غدير مستشار المحافظة للشئون الاجتماعية والمهندس محمد عادل دياب مدير عام تنفيذ مشروعات حياة كريمة بجهاز تعمير الوادى الجديد وعبد التواب أحمد ومحمود ياسين نائبى رئيس مركز ومدينة منفلوط ومعتصم أحمد محمود مدير مكتب مجلسى النواب والشيوخ والعديد من القيادات التنفيذية والدينية بالمحافظة.
وزار المحافظ ومرافقوه المطرانية وسط مشاركة من شباب وفتيات مديرية الشباب والرياضة الذين حرصوا على حضور الزيارة وتقديم التهانى تعميقاً لقيم المواطنة والمحبة والسلام .


وكان فى استقبال محافظ أسيوط والمرافق له، بمطرانية منفلوط للاقباط الارثوذوكس الأنبا ثاؤفيلس وقيادات الكنيسة ،وشارك المحافظ قيادات وشعب الكنيسة القداس الذى اقيم بمناسبة عيد الميلاد المجيد . 


وقال المحافظ – خلال كلمته - أن تلك المناسبات فرصة لتجديد أواصر الروابط الاجتماعية بين الجميع وإنه ليس بجديد على أبناء الوطن الواحد تبادل المشاركة في كل المناسبات ، مشيدًا بمشاعر الأخوة والتماسك والتلاحم الكبير التى تجمع بين ابناء الشعب المصرى مسلمين واقباط ، داعياً الله أن يديم المودة والرحمة بين أبناء الوطن وأن يعيد الله الأعياد على مصرنا الحبيبة في خير وسلام موصيا نيافة الأنبا بالدعاء في صلاة القداس أن يحفظ مصر وينعم عليها بمزيد من الخير والإزدهار ،مؤكداً أن عيد الميلاد هو عيد لجموع الشعب المصري والفرحة للجميع وهذه هي عظمة وطننا الغالي مصر الذي ضرب أروع الأمثلة في التماسك بين مكونات مجتمعه والروح الوطنية الخالصة التي تسود أفراده.


واستعرض المحافظ – خلال كلمته – اهم الانجازات التى تمت على ارض المحافظة وخاصة مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتغير وجه الريف المصرى بالقرى والنجوع ، لافتًا إلى أن تكاتف الأجهزة التنفيذية والمجتمع المدني يدل على قوة وتحدي هذا الشعب العظيم تحت قيادة سياسية واعية.


فيما رحب الأنبا ثاؤفيلس بزيارة المحافظ والوفد المرافق له للمطرانية اليوم لتقديم التهانى بمناسبة العيد ورغبتهم في مشاركتهم فرحتهم بالعيد والتي تعكس بدورها عمق المحبة والود والأخوة وحرصه الشديد على التواجد معهم في مثل هذه المناسبات العزيزة على قلوب كل المصريين.

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كان محافظ أسيوط قد واصل زياراته للكنائس والأديرة والايبارشيات للتهنئة بعيد الميلاد المجيد كما بعث ببرقات تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية والدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية وجميع أساقفة ورؤساء الطوائف والإيبارشيات والقيادات الكنسية بأسيوط هنأهم فيها بعيد الميلاد المجيد متمنيًا أن يعيد الله هذه المناسبة عليهم وعلى الشعب المصري بكل الخير والمحبة والسلام.

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