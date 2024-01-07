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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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وسام بكر: ثلاثة مستشفيات فقط في جنين تستطيع التعامل مع المصابين|فيديو

مستشفيات
مستشفيات

قال الدكتور وسام بكر مدير مستشفى جنين الحكومي، إن المستشفى مستمر في تقديم الخدمات الطبية للمواطنين طوال هذه الفترة رغم الاجتياحات، حيث إن الليلة شهدت اجتياحا لمدينة ومخيم جنين، لافتًا إلى أن المستشفى له إمكانيات محدودة في التعامل مع الإصابات، ولا يستطيع التعامل مع الإصابات المعقدة التي تحتاج إلى جراحات تخصصية، وأن هناك ثلاثة مستشفيات فقط في جنين تستطيع التعامل مع المصابين.

القصف أدى إلى استشهاد 6 فلسطينيين

وأضاف بكر، في مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "في الخامسة فجرا حدث قصف صاروخي لمجموعة من الأفراد المدنيين في طريقهم إلى مزارعهم أو السوق القريب من منطقة الاستهداف".

وتابع مدير مستشفى جنين الحكومي، أن هذا القصف أدى إلى استشهاد 6 فلسطينيين 4 منهم إخوة والشهيدين الآخرين من العائلة نفسها، وهناك إصابة خطيرة موجودة في مستشفى الرازي، وذلك في حالة صحية حرجة.

وأكد مدير مستشفى جنين الحكومي، أنه مع ازدياد العدوان الإسرائيلي شراسة واستخدامه لأسلحة مفرطة في القوة تزاد طبيعة الإصابات خطورة وتزداد حالات الوفيات، والإصابات تتراوح بين إطلاق النار والقصف الصاروخي وتحدث إصابات بسبب الشظايا التي تهدد الجسم وتقطع الأوصال وتغير ملامح الجسد، حيث وصلت المستشفى إصابات أشلاء لبعض الوفيات. 

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