عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

اقبض 4500 في الشهر.. فرص عمل ذهبية | اعرف التخصصات المطلوبة

فرص عمل
فرص عمل

تسعي مؤسسات الدولة إلى توفير فرص عمل للشباب بالشراكة مع القطاع الخاص حيث توفر وظائف فى تخصصات عدة تتناسب مع الجميع.


فرص عمل الشباب والرياضة 


كما يبحث الكثير من الشباب عن فرص عمل جيدة تتناسب مع المؤهلات الحاصلين عليه وتوفر لهم راتباً شهرياً ثابتاً وعليه تعلن وزارة الشباب والرياضة بشكل دوري عن فرص عمل بالشراكة مع القطاع الخاص.

txt

الحق قدم.. فرص عمل ذهبية لحديثي التخرج

txt

مرتب 4800 جنيه.. فرص عمل للشباب بجميع المحافظات


وتتوفر فرص عمل الشباب والرياضة  في شركة كبرى في مجال السوبر ماركت.


مبادرة توظيف مصر


وتأتي مبادرة توظيف مصر نتاج للتعاون بين وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية .

وتسعي المبادرة إلي توفير فرص عمل للشباب من خلال عقد  اليوم التوظيفي المفتوح لبعض المؤسسات التي تسعي إلي موظفين لشغل الوظائف المتاحة لديها.

تخصصات فرص عمل الشباب والرياضة

- تتضمن التخصصات المطلوبة منسقين بيع

-كما تشمل أيضا الحاجة إلى أفراد أمن

- كما تتضمن الحاجة إلى عمال مخازن

- وتتضمن التخصصات المطلوبة عمال خدمات

- الحاجة إلى مساعدين كاشير

- الحاجة إلى شيفات ( جزارة – جبن – سمك )

شروط فرص عمل الشباب والرياضة

وتتضمن الشروط الواجب توفرها في للحصول على وظيفة منسقين بيع

- يشترط الحصول على مؤهل عالي أو متوسط

- كما تتضمن الشروط موقف واضح من الجيش

- ألا يتجاوز السن 30 عامًا

- خبرة سنة على الأٌقل في المجال

- وفيما يخص الراتب: يبدأ من 2800 جنيه بعد ثلاثة أشهر تبعًأ للتقييم ويصل 3200 جنيه

شروط وظيفة أفراد أمن

- مؤهل عالي أو متوسط

- موقف واضح من الجيش

- ألا يتجاوز السن 45 عامًا

- الراتب: يبدأ من 2800 جنيه بعد ثلاثة أشهر تبعًأ للتقييم ويصل 3200 جنيه

وفيما يخص شروط وظيفة (عمال مخازن / عمال خدمات/ مساعدين كاشير)

- الحاجة إلى معرفة القراءة وكتابة متوسطة

- يشترط موقف واضح من الجيش

- يشترط ألا يتجاوز السن 40 عامًا

- كما يتضمن الراتب: 3000 جنيه

وفيما يخص الشروط الخاصة يوظيفة الشيفات ( جزارة – جبن – سمك )

txt

راتب سنوي 470 ألف جنيه .. آخر فرصة للتقديم فى وظائف السفارة الأمريكية

txt

وظائف 2024.. الشروط العامة للالتحاق بالجهاز الإداري للدولة

- يشترط إجادة القراءة والكتابة

- يشترط موقف واضح من الجيش

- يشترط ألا يتجاوز السن 45 عامًا

- يشترط خبرة لا تقل عن عامين

- الراتب: 3600 جنيه + حافز تبعًا إلى نسبة البيع من (300 جنيه إلى 900 جنيه)

 

فرص عمل فرص عمل الشباب والرياضة وظائف خالية وظائف الشباب والرياضة تخصصات وظائف الشباب والرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب يخالف التوقعات بعد شهادات الـ27%.. وعيار 21 الآن

رسميًا.. سعر الدولار الآن مقابل الجنيه بعد تصريحات صندوق النقد الأخيرة

دين في رقبتي.. باسم يوسف ينقذ شقيق عمرو أديب من الموت| تفاصيل

البانيه نزل 35 جنيها.. أسعار الدواجن اليوم الأحد بالأسواق

«لا تنخدعوا»| الأرصاد تطلق تحذيرًا عاجلًا بشأن طقس الساعات المقبلة

بعد حبسها عامًا.. فنانة شهيرة تثبت براءتها بالمستندات

مقابل ضخم.. فرج عامر يفجر مفاجأة بشأن رحيل لاعب الأهلي لنادي قطر

بعد 20 عاما زواج .. سيدة تطلب الطلاق للضرر أمام محكمة الأسرة

موضوعات متعلقة

900 وظيفة حكومية للشباب| تفاصيل وظائف البريد الجديدة.. الموعد والشروط

الحق قدم.. الأوراق المطلوبة لـ وظائف الأوقاف

ترشيحاتنا

دعاية انهزامية خلال الحرب.. القضاء الإسرائيلي يدرس التحقيق مع يائير نتنياهو

اتجاه في الزمالك بعدم تجديد عقد محمود علاء واهتمام بناصر ماهر وسامي.. تفاصيل

التنفيذ في 6 سنوات.. ننشر وثيقة التوجهات الاستراتيجية المقترحة للاقتصاد المصري

في بداية جلسة الحكومة الإسرائيلية.. نتنياهو يوجّه رسالة لـ حزب الله

إنت سرقت الكوريك.. القصة الكاملة لمصرع تباع على يد سائق في القاهرة

باكيا ومقبلا يديه.. لحظة وداع وائل الدحدوح لنجله الشهيد الصحفي|فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شمس الكويتية بفستان جريء تشعل السوشيال ميديا

شاهد لحظة إنقاذ خيول من فيضانات في بريطانيا

سعرها يتخطى 300 ألف جنيه.. تفاصيل عن حقائب مي عمر تثير الجدل

35 مليون مواطن أمريكي حياتهم في خطر.. ماذا يحدث؟

فيديو

بعد حبسها عامًا.. فنانة شهيرة تثبت براءتها بالمستندات

بعد طرح شهادات 27٪.. أسعار الذهب اليوم وهذه قيمة عيار21 | فيديو

هكذا يحصلون على طعام|مقطع فيديو يوثق معاناة أطفال غزة للحصول على الغذاء.. شاهد

تناولت أدوية.. إلهام شاهين تكشف السر الحقيقي وراء فقدان الوزن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: لست على خطأ

الدكتور حازم الأزهري

دكتور حازم الأزهرى يكتب: فرساننا في المهجر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الفقد

هند عصام

هند عصام تكتب: الجمال الخائن

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: من شابه أباه

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: فن النقد البناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبارك شعبي مصر

إبرهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: بهدوء حول بريكس.. مكاسب وأسئلة

اﻟﻤﺰﻳﺪ