اقبض 4500 في الشهر.. فرص عمل ذهبية | اعرف التخصصات المطلوبة

تسعي مؤسسات الدولة إلى توفير فرص عمل للشباب بالشراكة مع القطاع الخاص حيث توفر وظائف فى تخصصات عدة تتناسب مع الجميع.



فرص عمل الشباب والرياضة



كما يبحث الكثير من الشباب عن فرص عمل جيدة تتناسب مع المؤهلات الحاصلين عليه وتوفر لهم راتباً شهرياً ثابتاً وعليه تعلن وزارة الشباب والرياضة بشكل دوري عن فرص عمل بالشراكة مع القطاع الخاص.



وتتوفر فرص عمل الشباب والرياضة في شركة كبرى في مجال السوبر ماركت.



مبادرة توظيف مصر



وتأتي مبادرة توظيف مصر نتاج للتعاون بين وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية .

وتسعي المبادرة إلي توفير فرص عمل للشباب من خلال عقد اليوم التوظيفي المفتوح لبعض المؤسسات التي تسعي إلي موظفين لشغل الوظائف المتاحة لديها.

تخصصات فرص عمل الشباب والرياضة

- تتضمن التخصصات المطلوبة منسقين بيع

-كما تشمل أيضا الحاجة إلى أفراد أمن

- كما تتضمن الحاجة إلى عمال مخازن

- وتتضمن التخصصات المطلوبة عمال خدمات

- الحاجة إلى مساعدين كاشير

- الحاجة إلى شيفات ( جزارة – جبن – سمك )

شروط فرص عمل الشباب والرياضة

وتتضمن الشروط الواجب توفرها في للحصول على وظيفة منسقين بيع

- يشترط الحصول على مؤهل عالي أو متوسط

- كما تتضمن الشروط موقف واضح من الجيش

- ألا يتجاوز السن 30 عامًا

- خبرة سنة على الأٌقل في المجال

- وفيما يخص الراتب: يبدأ من 2800 جنيه بعد ثلاثة أشهر تبعًأ للتقييم ويصل 3200 جنيه

شروط وظيفة أفراد أمن

- مؤهل عالي أو متوسط

- موقف واضح من الجيش

- ألا يتجاوز السن 45 عامًا

- الراتب: يبدأ من 2800 جنيه بعد ثلاثة أشهر تبعًأ للتقييم ويصل 3200 جنيه

وفيما يخص شروط وظيفة (عمال مخازن / عمال خدمات/ مساعدين كاشير)

- الحاجة إلى معرفة القراءة وكتابة متوسطة

- يشترط موقف واضح من الجيش

- يشترط ألا يتجاوز السن 40 عامًا

- كما يتضمن الراتب: 3000 جنيه

وفيما يخص الشروط الخاصة يوظيفة الشيفات ( جزارة – جبن – سمك )

- يشترط إجادة القراءة والكتابة

- يشترط موقف واضح من الجيش

- يشترط ألا يتجاوز السن 45 عامًا

- يشترط خبرة لا تقل عن عامين

- الراتب: 3600 جنيه + حافز تبعًا إلى نسبة البيع من (300 جنيه إلى 900 جنيه)