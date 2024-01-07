الحق قدم.. فرص عمل ذهبية لحديثي التخرج

يسعى حديثو التخرج بمجرد الحصول على الشهادة الجامعية من البحث عن فرص عمل والاستعداد لسوق العمل وعليه هناك العديد من الوظائف الشاغرة التي توفرها البنوك للخريجين.



فرص عمل لحديثي التخرج فى البنوك



فرص عمل جديدة أعلن عنها بنك مصر داخل المقر الرئيسي بالبنك، مع ضرورة توافر بعض الشروط للتقديم على الفرص المتاحة.

تخصصات فرص عمل بنك مصر



تتوافر فرص عمل فى فى العديد من التخصصات ببنك مصر حيث توفر الوظيفة للملتحق بها الكثير من المميزات وتشمل مسؤوليات وظائف بنك مصر :-

- تتضمن مسؤوليات الوظيفة تصميم وترميز وتوثيق حالات الاختبار الآلي لضمان جودة منتج بناء، وتنفيذ البرامج النصية لإتمام الاختبار، وتنظيم بدلات الاختبار.

- كما تتضمن أيضا التحقيق في المشاكل في البرمجيات نتيجة للاختبار.

- وتشمل أيضا العمل مع مختبري ضمان الجودة ومطوري البرامج لإيجاد الحلول.

- كما تتضمن أيضا التفاعل مع فريق المشروع لفهم بيئة الأعمال والسياق الفني ومعايير التوافق.

- وتشمل أيضا فهم واستخدام عمليات وأدوات الاختبار المناسبة.

- كما تشمل المسؤوليات اطلاع على أدوات الاختبار الجديدة واستراتيجيات الاختبار.

- إجراء تحليل نوعي لاختبارنا الوظيفي الآلي للتأكد من أن التغطية كافية.

- وتتضمن المسؤوليات الوظيفية تخطيط وتنفيذ احتياجات العميل وفقًا للحالات المحددة.

- إنتاج تقارير حول تغطية نتائج التنفيذ.

شروط فرص عمل بنك مصر

وتتضمن شروط التقديم على فرص عمل بنك مصر مايلي :-

- يشترط أن يكون المتقدم لـ الوظائف لديه أكثر من 4 سنوات من الخبرة العملية ذات الصلة بإجراء اختبارات التوظيف.

-كما تشمل الشروط الواجب توافرها أن يكون لديه شهادة جامعية في الهندسة أو تكنولوجيا المعلومات أو أي مجال ذي صلة.

- كما تشمل الشروط الواجب توافرها مطلوب درجة البكالوريوس، ودرجة متقدمة مع الشهادات المهنية.

- وتتضمن الشروط الواجب توافرها ضرورة إتقان واحدة على الأقل من لغات البرمجة هذه Java ,JS, Python.

- كما تشمل الشروط الواجب توافرها في المتقدم أن يكون لديه خبرة في التطوير باستخدام لغة OOP.

-ويشترط فى المتقدم أن يكون لديه خبرة في تصميم واجهة المستخدم.

- كما تتضمن الشروط الواجب توافرها في المتقدم أن يكون لديه خبرة في أدوات اختبار API (SOAPUI، Postman).

- كما تشمل الشروط الواجب توافرها أن يكون لديه خبرة في أدوات وأطر الاختبار (Selenium، Cucumber، Appium، Cypress).

- الطلاقة في استخدام أدوات تصحيح أخطاء الويب والتوصيف (Chrome DevTools وFirefox Developer Tools وما إلى ذلك).

- فيما تشمل الشروط الواجب توافرها في المتقدم كتابة خطط اختبار تفصيلية مريحة واختبار يدوي كخطوة ضرورية للاختبارات الفعالة.

- وتشمل أيضا الشروط الواجب توافرها في المتقدم مطلوب تجربة اختبار الخلفية الوظيفية عبر منصات متعددة مثل تطبيق الويب، تطبيق الهاتف المحمول، الخدمات الصغيرة.

طريقة التقديم فى وظائف بنك مصر



ويمكن للمواطنين الراغبين في الحصول على فرص عمل بنك مصر الدخول إلى الصفحة الرئيسية لبنك مصر، عبر موقع التوظيف الشهير «لينكد إن»، وإرسال السيرة الذاتية الخاصة بالراغب في التقديم بالوظائف.