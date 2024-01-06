وظائف 2024.. الشروط العامة للالتحاق بالجهاز الإداري للدولة

يبدأ حملة المؤهلات العليا في التقديم في وظائف 2024 بمختلف الجهات الحكومية التي أعلنت عن فتح الباب للالتحاق بالجهاز الإداري للدولة، وشغل الوظائف الشاغرة بالهيئات والوزارات التي تعاني من عجز في الموظفين، ما دفع إلى الإعلان عن مسابقات للتوظيف وفقًا للاشتراطات والضوابط التي حددها قانون الخدمة المدنية، وكذلك الضوابط التي حددتها القوانين المنظمة لعمل الوزارات والهيئات والجهات المختلفة ولوائحها التنفيذية.

وكانت الموازنة العامة للدولة 2023/2024 قد خصصت 4.2 مليار جنيه لـ وظائف 2024؛ من أجل تعيين 70 ألف موظف بالعام المالي الجاري، في الجهات المختلفة والهيئات والوزارات التي بها وظائف شاغرة، حيث حددت الحكومة عدد الوظائف التي تحتاجها كل جهة في ضوء المخصصات التي حددتها الموازنة العامة.

وحدد قانون الخدمة المدنية شروطًا عامة لـ شغل وظائف 2024، وذلك إلى جانب تلك الشروط التي تحددها الوزارات والهيئات المختلفة، حيث تضاف تلك الشروط العامة على الشروط التفصيلية التي تتم تحت إشراف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، من أجل اختيار الذين تنطبق عليهم الشروط والمعايير الخاصة بالوظائف الشاغرة.

الشروط العامة لشغل وظائف 2024

في التقرير التالي، نستعرض الشروط العامة للراغبين في التقديم في وظائف 2024، بعد الإعلان عن تفاصيل وموعد التقديم من جانب الوزارات المختلفة.

حدد القانون 8 شروط عامة لشغل وظائف 2024، والتي تضمنت أن يكون مصري الجنسية أو حاملًا لجنسية إحدى الدول العربية، شريطة أن تكون تلك الدولة تعامل المصريين بالمثل في تولي الوظائف المدنية.

ومن الشروط العامة التي وضعها قانون الخدمة المدنية، ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وهنا يمكن للمحكوم عليه شغل الوظائف المدنية.

واشترط القانون أن يكون قد مر 4 سنوات على الأقل، على من يفصل من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، إلى جانب هذا الشرط، شرط آخر خاصة بأن يكون محمود السيرة وحسن السمعة.

واتصالًا بالشروط التي تحددها الوزارات بشأن شغل الوظائف، فقد نص قانون الخدمة المدنية على أن يكون المتقدم لشغل وظائف 2024، مستوفٍ لاشتراطات شغل الوظيفة نفسها، وأن يجتاز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة، وألا تقل سنه عن ثمانية عشر عامًا ميلاديًا.

تجدر الإشارة إلى أن التعيين في وظائف 2024 يأتي بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه وفقًا لنص القانون، ويكون ذلك على أساس الكفاءة والجدارة، دون محابة أو وساطة من خلال إعلان مركزي على موقع بوابة الحكومة المصرية، على أن يتضمن البيانات الخاصة بالتعيين وشروط شغلها بما يكفل الفرص المتساوية للجميع.

توزيع وظائف 2024

وحددت الحكومة توزيع وظائف 2024 على الوزارات والهيئات المختلفة، حسب ما جاء في تصريحات على لسان وزير المالية الدكتور محمد معيط، خلال إحدى جلسات مجلس النواب، التي استعرض خلال تقرير الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2023/2024.

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وتوزع الوظائف 2024 كالتالي: (30 ألف معلم في وزارة التربية والتعليم ضمن خطة تعيين 150 ألف معلم جديد على مدار 5 سنوات، والتي جاءت بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي).

وتشمل تعيين 30 ألف معلم في وزارة الصحة، سواء بالنسبة للأطباء والصيادلة ومهن أخرى خاصة بالقطاع الطبي.

وخصص جزء من مخصصات الموازنة العامة للدولة لتعيين 10 آلاف موظفين جدد بجهات أخرى بالدولة وفقًا لاحتياجات تلك الجهات.

وظائف الوزارات والهيئات 2024

وكانت وزارة الأوقاف قد أعلنت عن فت باب التقديم لشغل 1000 وظيفة إمام مسجد و 1000 عامل مسجد. كما أعلن الجهاز المكركزي للتنيظم والإدارة عن فتح باب التقديم ل غشل 81 وظيفة بمصلحة الطب الشرعي.

وأعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن فتح باب التقديم لـ 900 وظيفة بالهيئة القومية للبريد.

كما علنت الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن فتح باب التقديم لتعيين (11114) معلم مساعد فصل للصفوف الابتدائي.

تجدر الإشارة إلى أن التقيدم للوظائف محدد خلال الفترة من 18 إلى 31 يناير الجارين وفقًا للضوابط والاشتراطات التي حددها الجهاز المكرزي للتنظيم والإدارة.

اختبار المعينين الجدد 2024

ولا يعني اجتياز المتقدم لشغل الوظيفة أنه بات موظفًا رسميًا، بل يوضع بموجب القانون تحت الاختبار 6 أشهر من تاريخ تسلمه العمل، وخلال المدة تلك، يتم تحديد مدى صلاحية المعين الجديد لشغل الوظيفة، وفي حال لم تثبت كفاءته أو عدم صلاحيته لشغل تلك الوظيفة التي تقدم لها، تنهى خدمته خلال الـ 6 أشهر الأولى.

ونظم القانون الفترة الأولى للموظف والتي تشمل فترة الاختبار المحددة بواقع 6 أشهر، حيث نص على أنه لا يجوز ان يتم نقل أو ندب أو إعارة المعين خلال فترة الاختبار.

تجدر الإشارة إلى أن كل وحدة ملتزمة بتخصيص 5% من مجموع الوظائف بها لذوي الاحتياجات الخاصة، وبذلك فإن كل الوظائف التي سيتم الإعلان عنها في أي وزارة، يجب أن يتخللها نسب مخصصة لذوي الهمم.