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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لمشاركة الأطفال فرحتهم

ضمن المشاركة بأعياد الميلاد| محافظ بني سويف يزور دار أيتام صديقات الكتاب المُقدّس

محافظ بنى سويف
محافظ بنى سويف

زار   الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف  دار أيتام صديقات الكتاب المقدس  بمدينة بني سويف، للمعايدة وتقديم التهنئة  لنزلاء الدار من الأطفال، في تقليد سنوى  يحرص المحافظ عليه في أعياد الأخوة المسيحيين "الميلاد والقيامة المجيدين"، لإدخال البهجة والسرور على نفوس أطفال الدار ومشاركتهم فرحتهم بهذه المناسبة السعيدة.
ورافق المحافظ خلال زيارة الدار بحي مقبل بالمدينة العاصمة، كل من : الدكتورعاصم سلامة نائب المحافظ، والسيد بلال حبش نائب المحافظ، واللواء حازم عزت السكرتير العام، والدكتورة إنجى حسن وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وهاني الجويلي رئيس المدينة ، وفي حضور مديرة الدار  تاسونى إيلاريا ومسؤولي الدار

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وقدّم المحافظ التهنئة للأطفال والقائمين على الدار، وداعب  الأطفال، الذين  سارعوا  بالالتفات حول المحافظ لالتقاط بعض الصور التذكارية للتعبير عن فرحتهم بهذه الزيارة، من خلال أغاني الترحيب والسعادة، والأغاني الوطنية التي تعكس حبهم وانتمائهم لمصرنا الغالية، وفقرات غنائية وزجل تميزت بسلاسة وبساطة الأسلوب والمناهج التربوية التي تدرس للأطفال بالدار

من جانبهم أعرب مسئولو الدار عن تقديرهم  لهذه اللفتة الطيبة التي يحرص عليها المحافظ د. محمد هاني غنيم، لمشاركة أطفال الدار فرحتهم واحتفالهم بعيد الميلاد المجيد، معربين عن امتنانهم للمحافظ، والذي  يحرص "منذ توليه مسؤولية المحافظ" على زيارة الدار، وهو تقليد جديد وبادرة طيبة  لم تعتاده كثيرًا  الفترات السابقة.

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