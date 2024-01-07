جامعة حلوان تكشف عن الخدمات المتاحة للباحثين المتقدمين للمنح الدولية.. وقنديل: هدفنا زيادة الأبحاث المنشورة دوليا سعيا للتنمية

مكتب العلاقات الدولية بجامعة حلوان : نقدم الدعم للباحثين سعياً للتنمية

رئيس جامعة حلوان : هدفنا توسيع فكر الباحثين وزيادة الأبحاث المنشورة دوليا

جامعة حلوان : تكشف الخدمات المتاحة للباحثين المتقدمين للمنح الدولية

يستعد مكتب العلاقات الدولية بجامعة حلوان خلال عام ٢٠٢٤ لعقد العديد من اللقاءات و الندوات الاون لاين و البرامج التدريبية لدعم تنافسية المتقدمين للمنح الدولية من أعضاء هيئة التدريس والإداريين و الطلاب بالجامعة ولتعريفهم بالمنح المقدمة من العديد من الدول و كيفية الاشتراك بها .

وصرح الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان أن أهمية اللقاءات التي ينظمها مكتب العلاقات الدولية بالجامعة تعمل على دعم تنافسية المتقدمين للمنح الدولية من المجتمع الأكاديمى من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والإداريين.

وأشار رئيس جامعة حلوان إلى أن التقدم للمنح المتاحة والاستفادة من الدعم المقدم من الجهات المانحة، تيسره الجامعة ويعد فرصة جيدة لإتاحة الدعم اللازم، للراغبين فى التقدم للحصول على المنح لأعضاء المجتمع الأكاديمى بالجامعة.

وقال الدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، إن الجامعات تدعم المنح الدولية عن طريق مراكز دعم البحث العلمي بها، فهي تساهم فى تشجيع الباحثين على الإبداع والابتكار فى البحوث العلمية، بما يؤدى إلى تمكين مقومات التميز فيه لتوفر مخرجاته البحثية المستوى التطبيقي والعملي وتُوجدْ حلولاً واقعية للمشكلات التي يواجهها المجتمع.

وأكدت الدكتورة ميادة بلال، مدير مكتب العلاقات الدولية بجامعة حلوان، أن المنح الدولية تدعم التصنيف الدولى للجامعات، و نوهت الي دور مكتب العلاقات الدولية فى متابعة المنح المقدمة والإعلان عنها مع إتاحة الدعم الفني اللازم لتيسير عملية التقدم لأعضاء المجتمع الأكاديمى بالجامعة.

وتابعت مدير مكتب العلاقات الدولية أن الجامعة تسعي دائما على الحصول على الصدارة والمراكز المرتفعة بالتصنيفات الدولية بالجامعات، وذلك من خلال دعم وتحفيز الباحثين في القطاعات الطبية والعلمية والهندسية والعلوم الإنسانية كافة لتشجيع البحث العلمي.

وأشارت إلى أن المكتب يعمل على بناء كوادر بحثية متميزة؛ مما ينعكس أثره على زيادة عدد الأبحاث العلمية المنشورة دوليًا، بما يسهم فى رفع التصنيف الدولى بالجامعة.

وكشفت الدكتورة ميادة بلال ان المكتب على استعداد لتقديم الدعم الفنى للمتقدمين للمنح الخارجية وتوفير الشراكات الدولية المطلوبة للتقدم للمشروعات الدولية الممولة المستهدفة بناء قدرات أو إنشاء برامج جديدة.

وكشفت جامعة حلوان ان خدمات مكتب العلاقات الدولية المقدمة للباحثين بالجامعة تشمل الاتي :

تقديم الدعم الفني لكافة الراغبين فى التقدم للحصول على المنح الدولية

ضمان إتاحة كافة المعلومات الخاصة بالمنح المقدمة لكافة كليات الجامعة داخل وخارج الحرم.

متابعة المنح المقدمة والإعلان عنها

إتاحة الدعم الفني اللازم لتيسير عملية التقدم لأعضاء المجتمع الأكاديمي بالجامعة

تعريف الباحثين بالجامعة بكافة المنح الدولية التي يمكن التقدم اليها

تيسير إجراءات التقدم للمنح الدولية للباحثين ومساعدتهم بها

وأعلنت الادارة المركزية للبعثات عن منح للحصول على درجتى الماجستير و الدكتوراه مقدمة من جمهورية الصين الشعبية في المجالات الآتية : (علوم الحاسب والذكاء الاصطناعى – بناء شبكات والاتصالات والمعلومات – الامن السيبرانى ـــــ علوم الهندسة البحرية – الميكانيكية – الكهربية – الهندسة الصناعية – العلاج الطبيعى – دراسة اللغة الصينية وآدابها ، وكذلك التخصصات التى تخدم رؤية مصر 2030) .

وأوضحت شروط التقدم للمنحة :

- أن يكون المرشح مصري الجنسية ويعمل بإحدى الجهات المدرجة بخطة البعثات .

ألا تقل مدة الخدمة بجهة العمل عن عام.

- الايزيد السن عن 30 عام بالنسبة للماجستير، وألا يزيد عن 33 عام للدكتوراه عند تاريخ بدء الاعلان.

- بالنسبة للماجستير : اذا كان مسجلاً للماجستير فلا تزيد مدة التسجيل عن عام عند تاريخ بدء الاعلان.

- بالنسبة للدكتوراه : فى حالة اذا كان المتقدم قد قام بتسجيل موضوع رسالة الدكتوراه لاتزيد مده التسجيل عن 18شهر وفقًا لموافقة اللجنة التنفيذية للبعثات بجلسة 6/5/2021 ، وفى حالة اذا كان غير مقيد لدرجه الدكتوراه يجب الا تزيد مده حصوله على الماجستير عن عامين فى تاريخ بدء الاعلان .

وأشارت إلى أن بيانات المنحة :

- يقدم الجانب الصينى للطلبة المصريين الحاصلين على المنح ما يلى :

- قيمة المنحة الشهرية : 3000 يوان لطلاب مرحلة الماجستير ، 3500 لطلاب مرحلة الدكتوراه.

- اعفاء من رسوم التسجيل.

- اعفاء من رسوم القيد السنوي لحضور المحاضرات والدراسات.

- اعفاء من تكاليف المواد الدراسية المحددة ونفقات الاقامة المقررة .

- مبلغ معين يدفع مرة واحدة لترتيب الاقامة.

- تأمين العلاج الطبي الشامل بالمجان للطلبة المصريين الحاصلين علي منح الدكتوراة من الحكومة الصينية .

- خدمة الترانزيت للطلبة المصـريين الحاصلين علي منح الدكتوراة المجانية من العاصمة الصينية الي ومن مكان الدراسة عند التحاقهم بالجامعة وتخرجهم منها.

- المنحة لا تشمل نفقات السفر ذهاب وعودة .

تتحمل البعثات ( فيما لا تتحمله جهة أخرى ) باستكمال قيمة المنحة المقدمة من الجانب الصينى” طبقًا للبرنامج التنفيذى ، وكذا تذاكر السفر ذهابًا وعودة وذلك طبقًا لللائحة المالية للبعثات.

- لا تتحمل البعثات أى نفقات للأسرة طبقًا لقرار اللجنة التنفيذية للبعثات بجلسة 23/8/2017 والمعدل بقرار اللجنة التنفيذية للبعثات بجلسة 19/11/2017 .