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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ميرنا نور الدين تتألق بفستان أنيق فى أحدث ظهور.. شاهد

ميرنا نور الدين
ميرنا نور الدين

شاركت الفنانة ميرنا نور الدين، جمهورها بصور جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت ميرنا نور الدين بإطلالة أنيقة، مرتدية فستان قصير أعلى الركبة، باللون الرمادي، ونسقت معه حقيبة يد صغيرة للغاية متناسقة مع لون الفستان مما منحتها اطلاله راقية وأنيقة.

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ومن الناحية الجمالية، وضعت ماكياج جذاب متناسق مع لون بشرتها ما كشف عن جمالها وملامحها، واعتمدت على تسريحة شعر مميزة،بالطريقه الويفي منسدلا على كتفيها.
ولم تبالغ في ارتداء الأكسسوارات.

الفنانة ميرنا نور الدين
ميرنا نور الدين فستان رمادي حقيبة يد انيقه تسريحة شعر ويفي احدث جلسة تصوير

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