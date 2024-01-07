عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

الحرباء واللغة الرديئة.. "لايف كوتش" توضح 3 حيل لجذب من تتحدثين إليه

اللايف كوتش هانا
اللايف كوتش هانا تشان

شاركت اللايف كوتش (هانا) عبر صفحتها على الإنترنت، متابعيها  القواعد الثلاث التي يمكن أن تساعدك على سحر أي شخص تتحدث إليه - وكيفية جعل نفسك واثقًا قدر الإمكان.

وأوضحت هانا تشان في مقطع فيديو عبر صفحتها بموقع تيك توك والتي تحمل اسم @realhannahchan أن هناك ثلاث حيل تساعد أي امرأة على جذب من تتحدث إليه بسهولة مؤكدة أنها تتبع هذه الطرق لجذب الأشخاص إليها منذ اللقاء الأول.

تقنية الحرباء

وقالت (هانا) إنه يتم الحكم عليك في كل مرة تتفاعل فيها مع شخص ما، ليس من خلال ما تقوله ولكن من خلال الطريقة التي تتحدث بها، لذلك فإن نصيحتب الأولى هي استخدام "تقنية الحرباء"، وهو أمر سيفعله الأشخاص الأكثر جاذبية. 

واوضحت أن هذه التقنية هي المكان الذي ستقوم فيه "بتغيير أسلوبك" بناءً على من تتحدث إليه، مضيفة أن الأشخاص الأكثر جاذبية يكيفون طاقتهم بناءً على من يتحدثون إليه.

"لذا، إذا كنت تتحدث إلى شخص يتمتع بطاقة عالية للغاية ومفعمًا بالحيوية. وإذا كنت تريد أن تجعل هذا الشخص يشعر بأنه مرئي وأن تبني علاقة معه، فأنت تريد زيادة طاقتك بنسبة 20% لتتناسب إلى حد ما مع مستواه."

تصريف الصوت

وتابعت: "أما القاعدة الثانية فهي "تصريف الصوت" مؤكدة على أهمية الطريقة التي ستتحدث بها. وأوضحت أنك ستبدو مفتقرًا إلى الثقة إذا تحدثت "بطريقة تصاعدية"، وإذا كانت جملك تنتهي بنبرة أعلى، فقد يبدو الأمر كسؤال كما لو كنت تحاول طرح سؤال للحصول على موافقة من شخص آخر. 

وأشارت (هانا) إلى أنه "عندما تفعل العكس وتنهي جملك بنبرة تنازلية بدلًا من نبرة الاستجواب التصاعدية، فهذا يظهر مدى ثقتك بنفسك أكثر ويساعد في جذب الطرف الآخر إليك."

اللغة الرديئة

أخيرًا، القاعدة الأخيرة التي تتبعها (هانا) هي تجنب "اللغة الرديئة". وحثت الناس على تجنب عبارات مثل "إذا كنت تريد ذلك" أو التقليل من شأن نفسك والقول "أنا لست جيدًا مثلك" لأن مثل هذه العبارات تفقد الشخص الذي أمامك الثقة بك.

@realhannahchan

If you were born awkward like me charisma is a learnt skill babyyyy

♬ original sound - Hannah Chan
لايف كوتش هانا تشان تقنية الحرباء تصريف الصوت اللغة الرديئة الثقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب يخالف التوقعات بعد شهادات الـ27%.. وعيار 21 الآن

رسميًا.. سعر الدولار الآن مقابل الجنيه بعد تصريحات صندوق النقد الأخيرة

البانيه نزل 35 جنيها.. أسعار الدواجن اليوم الأحد بالأسواق

دين في رقبتي.. باسم يوسف ينقذ شقيق عمرو أديب من الموت| تفاصيل

«لا تنخدعوا»| الأرصاد تطلق تحذيرًا عاجلًا بشأن طقس الساعات المقبلة

الجرام بـ 2837 |تحركات قوية في أسعار الذهب .. ومفاجأة في قيمة الجنيه الآن

بعد حبسها عامًا.. فنانة شهيرة تثبت براءتها بالمستندات

الحكومة: زيادة سلع التموين إلى 100 لإتاحة خيارات أكثر أمام المواطنين

موضوعات متعلقة

تعرض لموقف مقزز| رجل يرفع دعوى قضائية على مطعم بأمريكا بسبب "المرحاض"

كلينتون وأندرو.. أسماء رفيعة تظهر في وثائق محاكمة "قواد" أمريكي راحل| تفاصيل

مفاجأة داخل بطن مريض ذهب لإزالة ورم فصدم الأطباء بالصين

فنانة بولندية تبيع رسومات من صنع «الكلاب الآلية» بهذا المبلغ| شاهد

سقوط حطام صاروخي من الفضاء بجوار منزل بالصين| شاهد

عمرهما 1500 عام.. اكتشاف حليتين ذهبيتين يصوران حاكما تركيا في كازاخستان| صور

حرب داخلية.. سياسيون إسرائيليون يوضحون خطورة الوضع بعد قرار المحكمة العليا

"القوس الأكثر حظًا والسر في أبريل".. توقعات الأبراج 2024 لخبراء بريطانيين

ترشيحاتنا

الاحتلال يطلق نيرانه على مستشفى شهداء الأقصى.. وشهداء بالعشرات في خان يونس

جبنة رودس تعلن زيادة جديدة تصل لـ 9 جنيهات في العبوة الواحدة

بعد 5 أيام.. إنقاذ تسعينية يابانية بأعجوبة من تحت الركام|مقطع فيديو لا يصدق

يظهر لهؤلاء الأشخاص فقط.. أعراض غير متوقعة لـ الحزام الناري

كيفية استخدام كابل إعادة تشغيل البطارية ؟

جنرال فرنسي سابق يتوقع خسارة أوكرانيا للحرب أمام روسيا هذا العام


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منذ 6 سنوات| انتقادات لاذعة لمحمد رمضان والسبب قبلة.. وهذه جنسية الفتاة

إطلالة شتوية لافتة.. هبة مجدي تستعرض رشاقتها | شاهد

قبل استشهاده بساعات.. رسالة مؤثرة من حمزة الدحدوح إلى والده

فستان جريء .. هيفاء وهبي تثير الجدل بظهورها الأخير| شاهد

فيديو

فنانة لبنانية شهيرة تروي تفاصيل الاعتداء عليها في عمر 12 عاما

انا أهلاوية.. أسما إبراهيم: عاتبت لاعب النادى الأهلى على انتقاله للزمالك.. فيديو

أحمد السقا ينقذ مصورًا من الموت بعدما ابتلع لسانه.. ماذا فعل؟.. فيديوجراف

استحملتك 9 سنوات.. طليق فنانة شهيرة يفتح النار عليها بعد قرار حبسها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: لست على خطأ

الدكتور حازم الأزهري

دكتور حازم الأزهرى يكتب: فرساننا في المهجر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الفقد

هند عصام

هند عصام تكتب: الجمال الخائن

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: من شابه أباه

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: فن النقد البناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبارك شعبي مصر

إبرهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: بهدوء حول بريكس.. مكاسب وأسئلة

اﻟﻤﺰﻳﺪ