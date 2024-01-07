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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

لمستخدمي Android.. ميزات جبارة جديدة في ChatGPT

ميزات جبارة جديدة
ميزات جبارة جديدة في ChatGPT

تعد Google Assistant حاليًا الخيار الأفضل لهواتف Android وليس ذلك فقط لأنه هو الخيار الافتراضي على العديد من أجهزة Android، ولكن أيضًا لأنه يفوق معظم المساعدين الآخرين المتاحين اليوم.

وتعمل Google على تعزيز قدراتها من خلال إضافة تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الإنشائي من Bard، وهو نموذج لغوي يتعامل مع النصوص والأصوات والصور. ومن المثير للاهتمام أن Google ليست الوحيدة التي تطور مساعدين قائمين على الذكاء الاصطناعي لـ Android.

تشير تقارير حديثة من Android Authority إلى أن ChatGPT، المعروف بقدراته المتقدمة في مجال اللغة، قد يصبح خيارًا جديدًا لمستخدمي Android. 

بالنسبة لأولئك الذين لا يعلمون، لا تعد المساعدة من جهات خارجية أمرًا جديدًا في Android.

ميزات جبارة جديدة في ChatGPT

 وفي وقت سابق، قدمت الشركات مثل Cortana من Microsoft و Alexa من Amazon خيارات للمستخدمين الذين يبحثون عن تجارب مساعدة مختلفة في Android. ومع ذلك، لم يتمكن أي منهما من إزاحة Google Assistant من مكانته الرائدة. 

ChatGPT، ومع ذلك، قد يؤدي بالفعل إلى تحولات. اكتشفت Android Authority نشاطًا جديدًا في الإصدار الأحدث من تطبيق Android يشير إلى دعم إدخال الصوت، على غرار Google Assistant. ولكن في الوقت الحالي، لا يمكن استخدام هذه الميزة بشكل كامل.

ويشير كود التطبيق أيضًا إلى جهود لجعل ChatGPT مساعدًا افتراضيًا، مع إشارات إلى "assistant_interaction_service" ووسم "supportsAssist". ومع ذلك، هناك الكثير من العمل الذي يجب إنجازه. 

ومن المثير للاهتمام أن Microsoft قامت بإزالة قدرات مساعد Bing الافتراضية عند إطلاق تجربتها الخاصة بنموذج LLM القائم على GPT. يظل الجدول الزمني لهذا التحول المحتمل، وحتى توفره كميزة مجانية، غير واضح. تقدم OpenAI، مطوري ChatGPT، ميزات إضافية من خلال اشتراك Plus، وتشير الإشارات البرمجية إلى أن إضافة "Quick Settings tile" لـ ChatGPT قد تكون مقفلة وراء هذه الجدارة المدفوعة. 

على الرغم من وجود أدلة تشير إلى إمكانية ChatGPT كمساعد لنظام Android، إلا أنه من المبكر القول بالتأكيد حول ما سيحدث.

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